Por Leandro Mazzini | 22 de setembro de 2020

Os funcionários dos Correios são contra a privatização porque a discussão promovida pelo Governo "é feita de uma forma muita rasa". Foto: Elza Fiúza/Arquivo Agência Brasil

Os funcionários dos Correios são contra a privatização porque a discussão promovida pelo Governo “é feita de uma forma muita rasa”, conta à Coluna o vice-presidente da Associação dos Profissionais dos Correios, Marcos César Silva. “Não é dizer ‘vamos privatizar’ e acabou. Na estrutura de Estado tem que fazer uma análise, tem que ir no Congresso, tem todo um processo para decidir. E o Governo quer atropelar tudo”, protesta. Ontem, uma marcha de funcionários da estatal fechou parte das vias da Esplanada chamando a atenção para a greve. De acordo com a Associação, a empresa deixou de cumprir 70 de 79 cláusulas do último acordo há um ano. Mais de 15 mil funcionários, por exemplo, perderam o plano de saúde.

Terra Mãe

A última privatização de Correios foi em Portugal em 2014. Governo fez caixa, mas pesquisas indicam insatisfação popular com o serviço e fechamento de várias agências.

Sedex partidário

Loteado nos últimos governos para PTB, PT e MDB, os Correios viraram rota de cadeia. A atual gestão do Gal. Floriano Peixoto limpou a Casa e a deixou superavitária.

Para o caixa

Para o Governo, a privatização é certa. Além de fazer caixa, zera o custo mensal com mais de 100 mil funcionários. A estatal entrou na lista de atividades não-essenciais.

Mina de ouro

Alibaba, Mercado Livre, Amazon e uma rede de departamentos brasileira (aliada a um banco), estão de olho na estatal, a maior empresa de logística de entrega da AL.

Padrinhos

O ex-presidente Lula da Silva e o cantor Chico Buarque gravaram depoimentos em vídeo de apoio a Marília Arraes (PT), que disputa a prefeitura do Recife. Cravam que será a primeira mulher a administrar a cidade. O concorrente forte é João Campos (PSB), filho do saudoso Eduardo Campos, com coligação ampla.

“Aliados”

O PT já tem candidato próprio no Recife, contra o PSB – que comanda a prefeitura – mas os petistas não entregaram os mais de 400 cargos que têm na gestão municipal e no Estado, também controlado pelo partido aliado. É um sinal de que eles só apoiarão Marília Arraes da boca para fora. Apostam em João Campos eleito.

Inclusão na telinha

A deputada Tereza Nelma (PSDB-AL) apresentou PL 4578/20 que obriga as emissoras de TV aberta a ter ‘janela’ com intérprete de Libras na tela nos programas de notícias.

MERCADO

Arrozzzz…

‘Ele’ de novo na pauta. Os maiores produtores de arroz do Brasil (esquecemos de citar na outra nota dias atrás), Santa Catarina e Rio Grande do Sul, registraram alta na safra referente a 2019.

… na panela

Até setembro, a produção foi de 7,86 milhões de toneladas do grão (alta de 6,5%) nos pampas, e de 1,21 milhão de toneladas nas terras catarinenses – mais 7,3% em relação ao ano passado.

Da roleta

Os defensores do PL 4495/20, do senador Irajá Abreu (PSD-TO), cujo texto aprova um resort com cassino integrado por Estado, indicam que o potencial de investimentos é de R$ 44 bilhões com geração de 161 mil empregos – e R$ 18 bilhões em impostos por ano. Os números são sempre repetidos há anos, em projetos similares. Mas o tema sempre trava no Congresso Nacional ou no Palácio.

Triste

Uma das mais tradicionais pousadas de Pirenópolis, cidade turística de Goiás, não suportou a paralisação das atividades com a pandemia e fechou. É a Walkeriana, no coração da cidade. O belo casarão colonial dos anos 1890 está à venda.

