Por Leandro Mazzini | 23 de setembro de 2020

Tem digitais bolsonaristas a nomeação do ex-deputado estadual André Lazaroni (MDB) como Assessor Especial da Casa Civil do Palácio Guanabara, no Governo do Rio de Janeiro. (Foto: Divulgação)

Tem digitais bolsonaristas a nomeação do ex-deputado estadual André Lazaroni (MDB) como Assessor Especial da Casa Civil do Palácio Guanabara, no Governo do Rio de Janeiro – como antecipamos nas redes sociais. Ele também foi secretário de Esportes da gestão de Sérgio Cabral, e atualmente é investigado pelo Ministério Público por suspeita de desvios em uma ONG. A articulação do governador Cláudio Castro, simpático ao Governo federal, remete a uma frente suprapartidária para blindá-lo no cargo.

Mistério 1

Rubens Novaes despachou duas vezes com o presidente Jair Bolsonaro nos seus últimos dias como presidente do BB. Na segunda-feira, foi em companhia de Paulo Guedes. E ontem, teve um longo papo sozinho com o Capitão.

Mistério 2

No dia da sua posse como ministro da Saúde, semana passada, o general Eduardo Pazuello teve audiência com o presidente Bolsonaro ao lado do deputado Osmar Terra (MDB), o pretendente político ao cargo. A conversa até hoje é um segredo entre portas.

Mistério 3

Consultados pela Coluna, Pazuello mandou dizer que quem responde é a assessoria do Palácio – que mandou perguntar ao ministro. E Terra mantém o silêncio.

Mais um

Notícia triste para quem visita Belo Horizonte. Vai a leilão dia 6 de outubro o Othon Palace Hotel, decano e majestoso prédio no Centro – preferido de políticos como o saudoso Itamar Franco. O lance mínimo é de R$ 30 milhões.

Cadê o acervo?

Por falar no querido ex-presidente da República (dos tempos em que escândalo era acompanhante nua em camarote de folia): um site leiloa um passaporte seu de 1971.

Pé na areia

Candidato à reeleição no balneário de Guarapari (ES), o prefeito Edson Magalhães (PSD) liberou as praias e shows na pandemia. Na esteira da decisão, o Café de La Musique, na praia de Meaípe, já anuncia show de Gusttavo Lima para 9 de janeiro.

Cauteloso

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio (PSDB), cancelou shows dos internacionais Bruno Mars, no Réveillon, e Roberto Carlos, no aniversário da cidade, 24 de outubro.

Nova favela

Um leitor contou ontem 25 barracos num terreno público da satélite Taguatinga, no DF, atrás do Colégio Leonardo da Vinci e do Tagua Shopping. Um tem sofá; alguns, TVs.

Menos, Excelência

“Não faltaram, nos hospitais, os meios para atender aos pacientes de COVID”, disse o presidente Bolsonaro no discurso online na ONU. Também cravou que a soma dos benefícios do auxílio emergencial chegou a mil dólares por cidadão beneficiado. Não é. O ticket médio fica em US$ 545. Com a palavra, o leitor.

De chinelos

A tradicional corrida de São Silvestre foi adiada para julho de 2021. A prova, que ocorre sempre dia 31 de dezembro, reúne mais de 30 mil pessoas.

Tombo judicial

Um esperto que processava o patrão por acidente de trabalho – pedia na ação R$ 137 mil em indenização – foi multado em R$ 3 mil, na decisão da Justiça do Trabalho de Florianópolis, por simulação. Câmeras da empresa o flagraram já mancando, antes de parar numa escada e esperar um colega para testemunhar o tombo premeditado.

ESPLANADEIRA

# Iuri Cardoso é o novo chefe da Comunicação Social da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

# A escola canadense Maple Bear vai abrir unidades na Gávea, no Rio, e em Campos, norte fluminense, em 2021.

