Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2020

Conselho nacional de fundações de pesquisa científica dialoga com o TCU. Foto: Divulgação/TCU Foto: Divulgação/TCU

O clima anda tenso na turma da pesquisa. A direção do Confies (Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica) dialoga com o TCU (Tribunal de Contas da União) para tentar reduzir danos às 70 associadas, causados pela reabertura de prestação de contas antigas com a Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. São 1,6 mil convênios realizados de 1991 a 2007.

O Confies alega que isso vai prejudicar fundações que seguiram regras de prestação de contas daquela época, e agora terão de buscar notas fiscais desde 1991. Critica que a Finep montou estrutura técnica que custou R$ 8 milhões, bancados pelo Tesouro, para comprovar, em uma amostra de R$ 600 milhões, pouco mais de R$ 130 mil em gastos das entidades.

Itamar no acervo

Feliz aquele que respeita personagens da História. Um passaporte de 1971 do falecido ex-presidente Itamar Franco (1992-1994) foi arrematado ontem no site de Levy Leiloeiro por R$ 1.300.

Boton

Jair Bolsonaro apareceu com dois botons no paletó no discurso para a ONU. Num, o verde e amarelo remetem à bandeira. O outro, circular, azul e vermelho, ninguém sabe.

Pandemia que nada

Os fiscais da Prefeitura de Manaus e do Governo do Amazonas encerraram, com apoio da PM, duas festas no domingo na capital: uma com 7 mil pessoas, e outra com 4 mil.

Freio…

Segue o baile judicial: A defesa do ex-governador do DF José Roberto Arruda conseguiu ontem no STJ um habeas corpus que suspende o andamento de uma ação da Operação Caixa de Pandora (que o levou à cadeia em 2010), até que se faça perícia em disco rígido de computador apreendido.

… Processual

É mais um efeito procrastinador (legal) que atrasa o processo. Aliás, são dezenas e dezenas de objetos apreendidos, com evidências de sua participação no esquema de propinas. Há um pedido de perícia para cada, ou para grupo de objetos.

24 horas

O juiz federal Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro, o novo ‘Sérgio Moro’ – com o CNJ de olho em suas aparições públicas – não dispensa uma patrulha do BOPE na escolta.

Da Toga

Tem gente de toga no Rio que crava a segunda vaga do STF, para escolha do presidente Bolsonaro, como sonho de Bretas.

MERCADO

Crise do Covid

Sony, CCE, Gradiente, Nokia e Philips fecharam suas fábricas e plantas de montagens na Zona Franca de Manaus.

Saúde & ascensão

O Grupo de Saúde Hapvida, que surgiu no Ceará, tem seu presidente e acionistas entre as maiores fortunas do Brasil, segundo a Forbes. Cândido Pinheiro Koren de Lima, médico-fundador, figura na 11ª colocação, com fortuna de R$ 17,68 bilhões.

Fila nobre

A família Koren ainda tem Cândido Júnior com a 51ª posição ( R$ 8,56 bilhões ) e Jorge Fontoura, também com o mesmo valor.

Compras on-line

Desde que antecipou seus planos, por conta da pandemia, e lançou a seção de Supermercado em abril, o Mercado Livre vê as compras aumentarem. De 1º a 3 de setembro, em relação ao mesmo período de agosto, as três subcategorias que mais se destacaram foram vinhos (com seis vezes mais pedidos), lavanderia e fraldas.

