Cláudio Humberto Correios já têm rombo de R$ 500 milhões em janeiro

Por Cláudio Humberto | 6 de fevereiro de 2025

A derrocada financeira dos Correios segue firme em janeiro. A empresa não conseguiu lucrar o suficiente para cobrir o custo mensal de R$ 1,9 bilhão para funcionar. A coluna teve acesso a documentos internos da estatal que mostram que a receita do primeiro mês do ano ficou em R$ 1,42 bilhão, portanto, não atingiu o valor mínimo de custeio. É mais um prego no caixão de Fabiano Silva dos Santos, com a demissão da presidência dos Correios encaminhada e o cargo prometido ao centrão.

Ladeira abaixo

Os minguados resultados iniciais deste ano foram um banho de água fria. Em janeiro de 2024, a receita dos Correios foi de R$ 1,81 bilhão.

Tudo em queda

O volume de encomendas registrou queda de 19,42%, apontam documentos internos. Passou de 201,59 milhões para 162,43 milhões.

Meu pirão

Apesar da estatal no vermelho, a diretoria dos Correios fez despesas de mais de R$6,1 milhões, entre janeiro e setembro de 2024.

Como explica?

“As demonstrações financeiras serão aprovadas e publicadas na página dos Correios”, foi o que disse à coluna a estatal para explicar o rombo.

Oposição articula CPI do dinheiroduto da USAID

Líderes de oposição na Câmara articulam uma CPI para investigar o “dinheiroduro” do governo Joe Biden, nos EUA, por meio da agência USAID, para interferir nas eleições presidenciais brasileiras de 2022. A proposta é do deputado Gustavo Gayer (PL-GO). Pesquisador e ex-integrante do Departamento de Estado, como chamam o ministério das relações exteriores dos EUA, Mike Benz diz que Jair Bolsonaro teria sido reeleito, não fosse a interferência criminosa.

Rica picaretagem

Dinheiro dos pagadores de impostos americanos foi usado para molhar a mão de ongueiros, “checadores” e influenciadores picaretas, diz.

Muita cara-de-pau

Essa turma faturou dólares do governo dos EUA para apoiar iniciativas contra o capitalismo malvadão. E contra Bolsonaro também, claro.

Silêncio suspeito

Tão constrangedor quanto o noticiário modesto sobre a grave denúncia foi o silêncio dos suspeitos. Calados como menino que suja as calças.

Um dia a casa cai

A lista de ONGs picaretas e influenciadores idem que embolsaram os dólares da USAID, segundo denúncia do ex-funcionário americano Mike Benz, torna clara a súbita paixão pela “democracia” e o ódio a “golpistas”.

Isnaldo em alta

Está alta a cotação de Isnaldo Bulhões (MDB-AL) para interlocução entre Câmara e Planalto, como ministro ou líder. O alagoano é da mesma geração e se dá bem com Hugo Motta (Rep-PB) e Arthur Lira (PP-AL).

Grana sem fim

Papai Noel foi generoso com o Tribunal de Contas de São Paulo, que garantiu ganhos acima do teto constitucional: a conselheira substituta auditora Silvia Cristiana levou R$89,8 mil líquidos, em dezembro.

Sino-dependência

O Observatório de Complexidade Econômica (sigla OEC, em inglês) mediu a dependência do Brasil em relação à China, o maior parceiro comercial. O Brasil vendeu US$104,3 bilhões aos chineses em 2023; 31% do total exportado, quase o triplo dos EUA, parceiro nº 2 do Brasil.

Rumo ao tapete azul

Com 18 anos de Câmara, o ainda líder do governo Lula José Guimarães (PT-CE) quer mudar de Casa, em 2026. O petista pretende se candidatar ao Senado. Falta o PT combinar com os aliados cearenses.

Por nossa conta

Com aval médico, Lula retoma uma das atividades que mais aprecia: viajar com tudo bancado pelo pagador de impostos. Vai hoje (6) para o Rio de Janeiro e na sexta-feira (7) desembarca na Bahia.

Lula, doutor em gastança

Para o senador Marcos Rogério (PL-RO), o governo Lula é especialista em aumentar carga tributária. “Enquanto isso, em vez de cortar gastos e aliviar impostos, prefere empurrar a conta para quem já sofre”, acusa.

Quem avisa…

Esta semana, a embaixada dos EUA no Brasil emitiu alerta a todos os cidadãos americanos presente no País para “permanecerem vigilantes enquanto aproveitam as festividades [do Carnaval] em todo o Brasil”.

Pensando bem…

…tem alerta que é universal.

PODER SEM PUDOR

Lábia de ministro

Severo Gomes foi nomeado ministro da Agricultura do marechal Castelo Branco e decidiu percorrer o País. Na Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, sua visita coincidiu com um festival de imitadores de canto de pássaros. “Posso me inscrever?”, perguntou o ministro aos anfitriões. No palco, Severo deu um show, deixando a assistência extasiada. Ele era um exímio imitador de pássaros. O locutor que animava o concurso não se conteve: “⁠Esse ministro é mesmo dos bão. Ele tem uma lábia melhor do que a de qualquer anum vagabundo que anda por aí.”

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – Instagram: @diariodopoder)

