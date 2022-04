Últimas Cotado para ser vice de Bolsonaro, o general Braga Netto é exonerado do Ministério da Defesa

Por Redação O Sul | 31 de março de 2022

A edição extra inclui, ainda, a nomeação de Braga Netto como assessor especial do gabinete pessoal de Bolsonaro. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil A edição extra inclui, ainda, a nomeação de Braga Netto como assessor especial do gabinete pessoal de Bolsonaro. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Cotado para ser candidato a vice-presidente na chapa do presidente Jair Bolsonaro nas eleições deste ano, o general Walter Souza Braga Netto foi exonerado nesta quinta-feira (31) do cargo de ministro da Defesa.

A exoneração foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União, que já incluiu a nomeação do atual comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, como novo ministro da Defesa. Nogueira de Oliveira foi substituído pelo general Freire Gomes no comando do Exército.

A edição extra inclui, ainda, a nomeação de Braga Netto como assessor especial do gabinete pessoal de Bolsonaro. A legislação eleitoral determina a saída dos ministros que vão disputar as eleições. O nome técnico é “desincompatibilização”, e a medida deve acontecer até seis meses antes do pleito. O primeiro turno deste ano está marcado para 2 de outubro.

A lei eleitoral também prevê que servidores efetivos e comissionados precisam deixar os cargos para disputar as eleições. No entanto, o prazo neste caso é de três meses.

Perfil de vice

Bolsonaro tem indicado que o candidato a vice na disputa pela reeleição será Braga Netto. Em uma entrevista, o presidente revelou que o vice será mineiro, nascido em Belo Horizonte e formado em colégio militar. Todas as características batem com Braga Netto. O nome do ministro já vinha aparecendo, no meio político, como favorito para compor a chapa com o presidente.

Aliados de Bolsonaro disseram que o presidente quer é um candidato a vice que seja “fiel” a ele e que não tenha “aspirações políticas”. O presidente, disseram esses aliados, vê em Braga Netto essas virtudes.

O atual vice-presidente Hamilton Mourão concorrerá ao Senado, pelo Estado do Rio Grande do Sul.

