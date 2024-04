Inter Coudet relaciona empate do Inter na Sul-Americana à eliminação no Gauchão

3 de abril de 2024

O técnico Eduardo Coudet já iniciou a preparação da equipe para o próximo confronto na competição. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

O Inter estreou na Copa Sul-Americana e empatou sem gols com o Belgrano, na noite de terça-feira (2), em partida disputada em Córdoba, na Argentina. Após o duelo, o técnico Eduardo Coudet falou sobre o jogo e atribui parte do resultado ao abalo sofrido pelos jogadores com a eliminação recente no Campeonato Gaúcho. O Colorado perdeu nas semifinais para o Juventude.

“Fizemos um grande primeiro tempo, mas no segundo sofremos com a bola longa. O jogo ficou mais acirrado e sentimos que não pegávamos tanto a bola”, afirmou Coudet.

“É impossível não sentir [a eliminação no Gauchão]. Foi muito recente. Dói para o atleta quando ocorre algo assim. Vamos trabalhar para o time jogar mais solto e recuperar o protagonismo. É difícil estar 100% depois da eliminação. O golpe te derruba um pouco, mas é necessário levantar novamente”, disse o treinador.

Depois de retornar da viagem, o grupo colorado retornou aos trabalhos no CT Parque Gigante. A equipe desembarcou em Porto Alegre no início da tarde dessa quarta-feira (3) e foi direto ao treinamento.

A comissão técnica de Eduardo Coudet tem uma semana pela frente para preparar o time para o próximo compromisso na competição. Na quarta-feira (10), às 21h, o Inter entra em campo para enfrentar o Real Tomayapo-BOL, no estádio Beira-Rio, pela segunda rodada da fase de grupos.

Nos trabalhos dessa quarta, os jogadores que atuaram em Córdoba realizaram atividades físicas e regenerativas no CT. O restante do elenco foi a campo e treinou com bola.

Na primeira fase da Sul-Americana, os times jogam entre si em jogos de turno e returno. O primeiro colocado de cada grupo avança para as oitavas de final. Quem ficar em segundo lugar terá de enfrentar um dos terceiros colocados dos grupos da Copa Libertadores em playoffs que serão disputados entre 16 e 25 de julho, para conseguir uma vaga nas oitavas. As oitavas, quartas e semifinais serão disputadas em duelos de ida e volta. A final, marcada para o dia 23 de novembro, será em jogo único.

