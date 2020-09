Inter Coudet valoriza atuação de jovens contra Palmeiras, mas lamenta empate: “Nos dói porque nos escapou no final”

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 3 de setembro de 2020

Para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque na noite desta quarta-feira (2), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, Eduardo Coudet escolheu entrar em campo com apenas quatro nomes titulares e um time composto por jogadores mais jovens. A partida terminou empatada em 1 a 1, e o ponto conquistado com o empate acabou ficando com um gostinho amargo. Isso porque o colorado abriu o placar já nos acréscimos do segundo tempo, com Thiago Galhardo, de pênalti, e ia vencendo a partida, quando no minuto seguinte, sofreu o gol de empate com Luiz Adriano.

“Sempre gosto de ganhar. E nos dói porque nos escapou no final. Não podemos deixar de lado que enfrentamos um grande rival, um grande treinador e nos adaptando a outra superfície, à qual não estamos acostumados. Por um lado, contente porque a equipe esteve à altura, fez um grande jogo. Sobretudo os jovens. Mas (os três pontos) nos escaparam por coisas que temos que corrigir“, destacou Coudet.

O técnico optou por poupar nomes como Saravia, Edenílson, Boschilia e Thiago Galhardo, pensando no desgaste desses jogadores e levando em consideração o gramado sintético do Allianz Parque. Chacho explicou a ideia: “É campo de jogo sintético, que leva mais tempo para o jogador se recuperar. É um fator que levamos em conta. Thiago Galhardo terminou cansado o último jogo. No caso de D’Alessandro, esse tipo de jogo não favorece. Temos que jogar com isso. Todos estão à altura”.

Pensando nisso, o argentino escalou para a partida jogadores jovens da equipe, como Johnny e Praxedes, e nomes que até então não haviam aparecido tanto, como o de Nonato. “Os jovens se adaptam em um campo de jogo diferente, enfrentando um dos times mais fortes do país e com a dor de ter escapado os pontos no final. […] Não é só por necessidade, mas também por capacidade. Se não fosse assim, estaríamos fazendo algo sem planejamento. Não olho para documento, para nomes. Só vejo os que melhores estão, e, hoje, os jogadores que iniciaram indicaram isso. Foi um grande jogo, estou contente”, destacou Coudet.

Além disso, o técnico colorado também falou sobre a nova contratação do clube, que havia sido anunciada momentos antes de sua coletiva, pelo vice de futebol, Alessandro Barcellos. Trata-se do atacante Leandro Fernández, argentino, ex-Indepiendente, que já chega com o aval de Coudet: “É um jogador que vai se adaptar por sua característica. É um jogador que se destaca por chutar com as duas pernas, é um jogador físico. Ele também gosta dessa primeira pressão que nós fazemos […] O mercado que buscávamos precisava ser de jogadores livres. Seguramente vocês e os torcedores estão buscando imagens. Verão lindos gols, um jogador de caráter, que joga por fora, por dentro, e tem boas características“.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

