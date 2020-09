Inter Novo reforço: Inter anuncia contratação do atacante Leandro Fernández

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2020

Foto: (Divulgação/S.C.Internacional)

Logo após o empate com o Palmeiras, o Inter anunciou a chegada de mais um reforço para o elenco. Trata-se do atacante Leandro Fernández. Sendo aprovado nos exames médicos, o jogador assinará contrato até o final de 2021.

Natural de Santa Fé, na Argentina, o atleta iniciou sua trajetória profissional no Defensa y Justicia. O atacante de 29 anos passou por Tijuana-MEX, Ferro Carril, Comunicaciones-GUA, até chegar ao Godoy Cruz, onde teve destaque e foi vendido para o Independiente.

Fernández atuou pelos Rojos durante quatro temporadas, somando 53 jogos, 17 gols e deu 10 assistências. Na equipe, foi campeão da Copa Sul-Americana em 2017 e Copa Suruga em 2018.

Após, esteve no Vélez Sarsfield e depois voltou ao Independiente, onde atuou mais dez partidas, marcando três gols e duas assistências, finalizando seu contrato com o clube no meio deste ano.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

