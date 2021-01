Porto Alegre Cresce o número de atendimentos pela nova versão digital dos serviços 156 da Prefeitura de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2021

No 156Web podem ser solicitados 43 serviços. Foto: Anselmo Cunha/PMPA

O 156Web, a nova versão digital do Atendimento 156, vem cada vez mais sendo utilizado pelo cidadão para falar com a prefeitura. Desde o lançamento, nos últimos seis meses, a ferramenta registrou uma média de 1.864 protocolos de serviços gerados ao mês. O maior número de protocolos ocorreu em outubro, com 2.176. A versão antiga registrou durante todo ano de 2019 a média mensal de 1.309 protocolos. Sob a supervisão da Secretaria de Transparência e Controladoria, o Atendimento 156, via telefone ou web, funciona 24 horas por dia nos sete dias da semana. O acesso ao 156Web ocorre através do site da Central do Cidadão, disponível também em dispositivos móveis.

A adesão à ferramenta ainda tem contribuído para a sua evolução. Diversas melhorias já foram executadas a partir de apontamentos feitos pelos próprios usuários durante conversa com os operadores do sistema por meio do LiveChat (bate-papo ao vivo). Uma das inovações do 156Web, esse canal também vem cada vez mais despertando o interesse do cidadão – saltou de 33 atendimentos em julho para 215 em dezembro. Entre as melhorias estão a ampliação da quantidade de tipos de arquivos que podem ser anexados nos protocolos de solicitação de serviços, juntada de fotos, aplicação de filtros para facilitar a localização dos protocolos, melhorias na visualização e inclusão de links para a solicitação de serviços de iluminação pública e da Secretaria da Fazenda. O maior número de demandas registradas está relacionada a serviços urbanos e, entre eles, o de água e esgoto.

De acordo com o secretário de Transparência e Controladoria, Gustavo Ferenci, o Atendimento 156 tem evolução contínua, e o aperfeiçoamento dos sistemas para a melhoria dos serviços públicos ao cidadão é uma prioridade da atual gestão. “Já estamos trabalhando para agregar novas funcionalidades e tornar a comunicação do cidadão com a prefeitura ainda mais fácil, ágil e diversificada. Também estamos mobilizando as secretarias para que reforcem suas estruturas de recebimento das demandas do cidadão”, destaca.

No 156Web, podem ser solicitados 43 serviços, que estão agrupados em oito temas: água e esgoto, animais, árvores, iluminação pública, limpeza urbana, mobilidade urbana, praças e saúde. Ao acessar a página do 156Web, o usuário faz um cadastro de identificação e é imediatamente redirecionado ao formulário de solicitação do serviço municipal e ao LiveChat. A página de acompanhamento das solicitações destaca o andamento da solicitação, prazos e uma breve descrição de cada etapa já executada.

Como acessar o 156Web:

– Através do portal da prefeitura, na página da Central do Cidadão

– Através da Carta de Serviços, nos serviços que já contam com links diretos ao atendimento do 156Web

