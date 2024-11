Economia Criação de empregos formais no Brasil cai quase pela metade em outubro

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2024

Mês encerrou com geração de 132 mil postos, ante 247 mil em setembro

A geração de vagas formais de trabalho no Brasil caiu quase pela metade em outubro ante setembro, segundos dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados nesta quarta-feira (27) pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego).

Em outubro, foram 132 mil postos abertos, 46% a menos que os 247 mil gerados no mês anterior. O resultado do mês é fruto de 2,22 milhões de contratações e 2,09 milhões de demissões.

O resultado representa uma queda de 29% em relação a outubro do ano passado, quando foram criados cerca de 187 mil empregos com carteira assinada. No acumulado do ano, foram criados 2,11 milhões de empregos formais, enquanto nos últimos 12 meses (novembro de 2023 a outubro de 2024) o valor soma 1,78 milhão.

Três dos cinco principais grupos de trabalho registraram saldo positivo em outubro. A fila foi puxada com folga pelo setor de serviços, com 71,2 mil postos criados, seguido por comércio (44,2 mil) e indústria (23,7 mil) . O setor agropecuário e de construção terminaram com saldos negativos de 5,7 mil e 767, respectivamente.

Entre as 27 unidades da federação, 24 registraram um saldo positivo. Apenas Goiás, Mato Grosso e Bahia registraram um saldo negativo no mês. O salário médio de admissão em outubro foi de R$ 2.153,18.

