Trensurb lança protocolo de Prevenção e Combate ao Assédio no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2024

Protocolo lançado nesta quarta-feira (27) apresenta diretrizes para enfrentar o assédio moral, sexual, institucional e outras formas de agressão Foto: Ayslan Sylon/Trensurb Foto: Ayslan Sylon/Trensurb

A Trensurb lançou nesta quarta-feira (27) o Protocolo de Prevenção e Combate ao Assédio, construído por um grupo de trabalho nomeado pelo NAD (Núcleo de Apoio à Diversidade), em parceria com a Diretoria de Administração e Finanças, o Setor de Responsabilidade Social, a Ouvidoria e o Sindimetrô-RS.

O protocolo apresenta diretrizes para enfrentar o assédio moral, sexual, institucional e outras formas de agressão, estabelecendo medidas claras para a prevenção e resolução dessas situações no Rio Grande do Sul.

“Reunimos todas as áreas da empresa para formatar esse protocolo. Agora, temos uma longa caminhada pela frente, principalmente para institucionalizar uma política que seja permanente, independente de gestão”, ressalta a diretora de Administração e Finanças, Vanessa Rocha.

O protocolo, apresentado pela Ouvidora da Trensurb, Márcia Zorn, prevê ações de prevenção e busca combater comportamentos e manifestações de assédio e violência, tanto de forma individual ou coletiva.

Durante o evento, metroviárias levaram uma faixa e vestiram camisetas sobre o tema. Representando o grupo, a advogada Gabriela Souza fez um pronunciamento ressaltando a importância da aplicação efetiva do protocolo: “Com esse material, avançamos por nós e por todas as mulheres”.

Em sua fala, a vice-presidente do Sindimetrô, Ana Paula Almada, parabenizou a presença feminina na gestão da empresa e ressaltou que este movimento reforça a prevenção e o combate de qualquer tipo de agressão no ambiente de trabalho.

“O protocolo estabelece parâmetros e medidas para proteção às vítimas. Seguimos atentos para utilizar este material da melhor maneira possível”. Presente no evento, a assessora da Presidência dos Correios, Ângela Rosa da Silva, falou sobre o avanço desta discussão na empresa e parabenizou a Trensurb por alinhar a elaboração do protocolo com a instituição sindical: “O diálogo social é extremamente importante. A participação do sindicato na elaboração do conteúdo propicia e fortalece a evolução desta temática para todos os setores”.

A chefe do Setor de Responsabilidade Social, Aline Nunes, relatou que o protocolo vem a garantir a igualdade e a equidade de direitos de todos os empregados. “Para que se consolide uma mudança de postura, todos os empregados devem se apropriar deste material. Estamos juntos nesta causa”, afirmou.

Com a implementação do protocolo, a Trensurb planeja promover um conjunto de ações contínuas para assegurar a eficácia das medidas propostas, garantindo um ambiente de trabalho cada vez mais seguro e respeitoso para todos os empregados.

“Temos um desafio muito grande pela frente e essa diretoria está disposta a trabalhar nesse sentido e melhorar cada vez mais. Sabemos que é o início desta caminhada, apresentamos com esse Protocolo uma clareza dos fluxos a serem seguidos. Estamos dispostos a realizar uma disruptura de comportamentos daqui da empresa, com diálogo, escuta e comprometimento”, pontuou a diretora Vanessa Rocha.

