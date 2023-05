Geral Criptomoeda criada pelo ChatGPT tem valorização imediata de 776%

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2023

Quantum Leap, mascote da criptomoeda Turbo, criada com ajuda de inteligência artificial. (Foto: Reprodução)

O ChatGPT vem mudando paradigmas. Até mesmo uma criptomoeda, a Turbo, foi criada com ajuda da ferramenta de inteligência artificial. Dois dias depois de chegar ao mercado, em 6 de maio, o ativo valorizou 776% e entrou no centro das atenções de especialistas do mercado. Não demorou muito para a cotação da “memecoin” despencar, mas o ativo já desfruta de um valor de mercado de US$ 25,6 bilhões, o equivalente a R$ 128 bilhões, segundo dados do Mercado Bitcoin.

O surgimento da criptomoeda aconteceu de forma peculiar. O artista digital conhecido como Rhett Mankind pediu que o ChatGPT o ajudasse a criar uma criptomoeda de sucesso com um orçamento de apenas US$ 69 (R$ 344). Segundo ele, a ferramenta informou que o primeiro passo seria desenvolver o conceito, como a criação de um nome único e cativante para a moeda digital.

Logo depois, o internauta pediu ao ChatGPT que fizesse os códigos de criação da sua criptomoeda. “Pedi para escrever o código e a ferramenta começou a escrever o código de um token na blockchain”, disse Mankind, em vídeo postado no seu canal no YouTube. Com todos os processos realizados pela inteligência artificial, o artista lançou a memecoin de sucesso que desejava no início deste mês.

O termo memecoin é dado para esses ativos digitais e serve para denominar um token produzido com valores baixos, que geralmente possuem alguma relação a uma piada ou imagens virais na internet. A relevância está na narrativa por trás do token, que deve ser capaz de engajar comunidades de criptos nas redes sociais.

No dia do lançamento, a Turbo era sendo negociada a US$ 0,00031 no mercado. Segundo Thiago Rigo, analista da Titanium Asset, o bom desempenho no período pode estar mais relacionado ao comportamento imediatista dos investidores do que uma visão de potencial.

“Os investidores temem perder uma oportunidade lucrativa e compram a memecoin na esperança de ganhos rápidos. Esse comportamento pode levar ao aumento do preço da moeda, à medida que a demanda supera a oferta”, avalia Rigo. Outro ponto que pode ter ajudado na alta valorização é a especulação em torno da inteligência artificial e do ChatGPT. “É natural que ativos que possuem alguma conexão com a tecnologia ganhem relevância”, acrescenta.

No entanto, como a valorização se baseia apenas em aspectos especulativos, o movimento de ganhos perdeu fôlego. Segundo Felipe Medeiros, analista de criptomoedas e sócio da Quantzed Criptos, o comportamento dos compradores da Turbo reflete os riscos de investir em tokens sem um valor real de investimento. “O ativo pode enfrentar quedas de 50% a 90% em questão de horas”, diz.

Segundo Rocelo Lopes, CEO da SmartPay, a utilização de ferramentas como o ChatGPT deve impactar a velocidade de criação do desenvolvimento dos ativos sem gerar elevação de valor no mercado.

Ele diz acreditar que a partir de agora as corretoras devem ganhar ainda mais relevância, já que elas estão habilitadas para selecionar as moedas digitais que possuem bons fundamentos para entrar na carteira do investidor. “Da mesma maneira como a IA pode ser utilizada para criar moedas memes, podemos ver corretoras utilizando a mesma tecnologia para evitar um mercado artificial de criptomoedas”, afirma Lopes.

O criador de um token tem a possibilidade de carregar uma boa quantidade do ativo na carteira e determinar cláusulas que impeçam outro investidor de fazer a venda imediata da cripto. Ou seja, se houver um movimento de alta, o proprietário pode realizar a venda total de seus tokens para realizar lucros e os investidores que apostaram na moeda acabam lidando com a desvalorização do ativo.

Não faltam exemplos de ativos que entraram nos holofotes e logo perderam o valor. Além da Turbo, uma outra criptomeme disparou 3.000% neste mês e causou polêmica no mercado. A Pepe, inspirada em um meme com um sapo, saltou após uma campanha promovida no Twitter para a compra do ativo, gerando um valor de mercado superior US$ 1,6 bilhão. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

