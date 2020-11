Esporte Cristiano Ronaldo pretende jogar futebol até os 40 anos de idade

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2020

O atleta pretende permanecer em alto nível na Europa e participando da Liga dos Campeões. (Foto: Reprodução/Instagram)

Cristiano Ronaldo pretende jogar futebol até os 40 anos de idade, segundo o “Tuttosport”. Atualmente, o português está com 35, mas vê em Ibrahimovic um exemplo de longevidade aliada à importância que pode ter dentro de campo. No entanto, o clube em que irá atuar segue indefinido, uma vez que seu contrato com a Juventus termina em 2022.

O nome do atleta já foi especulado no Paris Saint-Germain e a transferência não pode ser descartada ao final da época. Apesar do interesse de outros mercados, o camisa sete não pretende jogar na Major League Soccer ou na China, pois pretende permanecer em alto nível na Europa e participando da Liga dos Campeões. Críticas de ex-jogador A figura de Cristiano Ronaldo costuma ser alvo de diversas críticas, tanto dentro de campo como também fora dele. Agora, foi a vez de um ex-jogador da Juventus detonar o craque português. Zagueiro da Velha Senhora entre os anos de 1987 e 1990, Pasquale Bruno não poupou críticas a CR7 e acusou o atacante de “desrespeito” aos seus companheiros e ao povo italiano. O motivo? Não ter aprendido o idioma local. “Ele já está há dois anos na Itália e ainda não aprendeu a falar nosso idioma, porque utiliza o espanhol para se expressar. Ele é um ignorante e não respeita seus companheiros e os italianos com isso”, bradou o ex-defensor de 53 anos de idade, que atualmente é comentarista no programa de TV ‘Tiki Taka’. Cristiano Ronaldo chegou à Juventus em julho de 2018, após passagem para lá de exitosa pelo Real Madrid. Na equipe de Turim, o português conquistou duas Serie A, uma Supercopa da Itália, além de ter sido coroado o melhor atleta da temporada no país, na temporada 2018/19. Neste ano, CR7 possui cinco gols, em três partidas disputadas até aqui. Covid-19 Recuperado do coronavírus, Cristiano Ronaldo voltou aos gramados no final de semana em grande estilo. Fez dois gols e comandou a vitória de 4 a 1 da Juventus sobre o Spezia pelo Campeonato Italiano. “Estive sempre estável. Estava assintomático e me sentia bem. Voltei a fazer o que gosto, que é jogar futebol”, afirmou o atacante português em entrevista à emissora Sky Sports. Perguntado sobre a polêmica sobre seus testes (o jogador foi diagnosticado no dia 13 de outubro, fez diversos exames e chegou a reclamar do teste de PCR nas redes sociais), Cristiano Ronaldo evitou o assunto. “Estou de volta e isso é o mais importante”, disse. Sobre a luta pelo Scudetto, Cristiano Ronaldo elogiou o líder Milan (16 pontos, contra 12 da Juventus, terceira colocada). “A Série A é uma liga competitiva. O Milan está fazendo um bom trabalho, assim como a Lazio e o Napoli. Temos de trabalhar forte, mas estamos evoluindo”, frisou.

