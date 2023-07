Esporte Cristiano Ronaldo se torna o jogador de futebol mais bem remunerado da história

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2023

De acordo com a revista Forbes, o atacante do Al Nassr arrecadou U$ 136 milhões de dólares. (Foto: Reprodução/Twitter)

Cristiano Ronaldo continua entrando no livro dos recordes. Nesta semana, o astro português se tornou o jogador de futebol que mais ganhou dinheiro em um ano na história. De acordo com a revista Forbes, o atacante do Al Nassr arrecadou U$ 136 milhões de dólares, algo em torno de R$ 561 milhões segundo a cotação atual.

A arrecadação aconteceu entre os dias 30 de abril de 2022 até 1º de maio de 2023. Segundo a revista, 46 milhões de dólares deste valor são oriundos de salário e o restante com patrocínios e outros pagamentos de fora do esporte. O total supera em cerca de seis milhões de dólares o total que Lionel Messi ganhou nos últimos três anos de sua carreira.

Se olharmos para o novo momento da carreira de Cristiano Ronaldo, a expectativa é que o craque português continue sendo o atleta do futebol mais bem pago do mundo e supere o recorde de valor arrecadado a cada ano que se passe. Isso se deve ao fato de que o contrato de CR7 com o Al Nassr, clube que defende desde o início de 2023, é de 75 milhões de dólares por ano, um dos mais altos da história do futebol.

Essa é a terceira vez que Cristiano Ronaldo lidera a lista de atletas que mais arrecadaram em um ano, de acordo com a revista. Antes de 2023, o astro do futebol mundial ficou com a primeira posição em 2016 e 2017, no período em que atuava no Real Madrid e que conquistou a Champions League com o clube espanhol.

Apesar de Cristiano Ronaldo ter entrado para a história como o jogador do futebol que mais arrecadou dinheiro, outros atletas já chegaram no total de 136 milhões de dólares ou mais em um ano. Os boxeadores Floyd Mayweather, em 2015 e 2018, Manny Pacquiao, em 2015, e o lutador de MMA Conor McGregor, em 2021, somaram o mesmo valor que CR7 ou mais em um ano.

Ranking

O português desbancou Lionel Messi, que liderou o levantamento em 2022 e hoje está no Inter Miami. No terceiro lugar do ranking, aparece Kylian Mbappé, do Paris Saint Germain, com rendimentos ao redor de US$ 120 milhões. O próprio PSG tem relação com o Oriente Médio: uma subsidiária do fundo soberano do Catar é dona de parte do time de futebol.

Atletas do golfe também têm tido apoio do Golfo Pérsico e aparecem — pela primeira vez — na lista da Forbes. É o caso de Phil Mickelson e Dustin Johnson, que trocaram a liga do PGA Tour pelo LIV Golf, patrocinado pela Arábia Saudita.

2023-07-15