Brasil Crítica à atuação na pandemia fez Bolsonaro trocar de médico antes de cirurgia na bexiga

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2020

A cirurgia na bexiga foi a sexta em um ano. (Foto: Marcos Corrêa/PR)

O presidente Jair Bolsonaro realizou uma cirurgia nessa sexta-feira (25), para retirada de um cálculo na bexiga, mas trocou de médico e de hospital. A operação estava prevista para ser realizada no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, com o urologista Miguel Srougi. Porém, foi feita pelo urologista Leonardo Borges no Hospital Israelita Albert Einstein, onde Bolsonaro ficou internado por três semanas após sofrer uma facada, em setembro de 2018.

A mudança do profissional ocorreu após Bolsonaro tomar conhecimento de críticas de Srougi à sua atuação diante da pandemia da covid-19. O renomado médico, de 73 anos, já operou diversas autoridades, incluindo os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Michel Temer (MDB).

Esta foi a sexta cirurgia pela qual o presidente passou desde a campanha eleitoral.

O procedimento é considerado simples e a previsão é a de que Bolsonaro permaneça internado de um a dois dias. Na segunda-feira (28), ele deverá participar de uma discussão com líderes do Congresso sobre o Pacto Federativo, segundo anunciou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

A necessidade da nova cirurgia foi contada pelo presidente a apoiadores em 1º de setembro, no Palácio da Alvorada. Bolsonaro disse que estava com um cálculo na bexiga “maior que um grão de feijão”.

“Esse cálculo aqui é de estimação. Eu tenho há mais de cinco anos, está na bexiga. É maior que um grão de feijão. Resolvi tirar porque deve estar aí ferindo internamente a bexiga”, afirmou ele, na ocasião. No dia anterior à declaração, o presidente havia comparecido ao serviço médico do Palácio do Planalto.

Na semana passada, antes de iniciar o expediente, Bolsonaro esteve novamente ao consultório localizado no anexo do Palácio do Planalto. Nas duas recentes idas ao serviço médico, a Secretaria Especial de Comunicação não deu detalhes sobre o estado de saúde do presidente. Naqueles dias, os compromissos oficiais não foram afetados.

Em 12 agosto, após participar da cerimônia que antecedeu o embarque da missão brasileira de ajuda humanitária ao Líbano, Bolsonaro – que havia testado positivo para a covid-19 em 7 de julho – fez um check-up no Hospital Nova Star em São Paulo.

Recuperado do coronavírus, ele foi avaliado por um cirurgião geral, cardiologista e dois infectologistas. Na ocasião, o hospital divulgou boletim informando que o presidente “passou por avaliação da equipe médica multiprofissional, está assintomático com exames laboratoriais e de imagem normais”.

Boletim

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) passa bem após ser submetido a uma cirurgia para a retirada de pedra na bexiga.

A cirurgia durou cerca de 1 hora e 30 minutos, e o cálculo foi totalmente removido, segundo o hospital. Bolsonaro está “clinicamente estável, afebril e sem dor”, ainda de acordo com o Albert Einstein. Até por volta de 11h40min, a assessoria do hospital não havia informado sobre a previsão de alta. Pacientes que são submetidos a esse tipo de procedimento costumam ficar internados por até 48 horas. Segundo boletim médico divulgado pelo hospital após o término da cirurgia, Bolsonaro “foi submetido à intervenção cirúrgica de Cistolitotripsia endoscópica para a retirada de cálculo da bexiga”. “O procedimento foi realizado sem intercorrências”, diz o boletim.

