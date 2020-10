Viagem e Turismo Cruzeiros: o que sabemos sobre a nova temporada de transatlânticos no Brasil

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2020

Sinal indica a limitação da capacidade na piscina principal do MSC Grandiosa. (Foto: MSC/Divulgação)

A exatamente um mês da data prevista para o início da temporada brasileira de cruzeiros marítimos, ainda há muito mais dúvidas do que certezas no horizonte. Das três companhias que tradicionalmente enviam seus navios para roteiros pelo litoral brasileiro, apenas uma, a MSC, confirmou a participação. Ainda assim, sua frota de quatro transatlânticos precisa ser liberada pelas autoridades sanitárias brasileiras, que seguem estudando, desde julho, os protocolos de segurança para o segmento, um dos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. A seguir, algumas perguntas que ainda flutuam nesse mar de indefinições.

Qual a situação atual dos cruzeiros no Brasil?

Depois da desistência da Costa Cruzeiros e o pedido de recuperação judicial da Pullmantur, a MSC ficou como a única opção para os cruzeiristas no país, com quatro navios escalados. O grande destaque, no entanto, não virá: o novíssimo MSC Grandiosa foi relocado para o Mediterrâneo e substituído pelo MSC Seaview.

A retomada depende da autorização de um grupo interministerial coordenado pelo ministério da Saúde e composto por outras seis pastas e pela Anvisa, que ainda estuda os protocolos de segurança apresentados pela Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (Clia Brasil) e pela própria MSC. O Ministério do Turismo, que não integra esse gabinete, afirma que participa das negociações e espera que as navegações sejam liberadas até início de novembro.

Qual o protocolo de segurança?

O único protocolo de biossegurança divulgado até o momento é o da própria MSC, que diz que adotará no litoral brasileiro as mesmas medidas praticadas a bordo do MSC Grandiosa. O meganavio tem feito cruzeiros de uma semana por Itália e Malta desde agosto e, até agora, não registrou casos de infecção.

Todos os passageiros são submetidos a testes rápidos antes do embarque. Caso dê positivo, é feito um RT-PCR para confirmar. Se o resultado for o mesmo, o embarque é negado. Já os tripulantes são testados três vezes antes do começo do contrato. Todas as pessoas a bordo terão a temperatura medida ao menos uma vez por dia, de preferência após cada parada. Os desembarques, aliás, serão permitidos apenas para excursões com empresas comprometidas com os mesmos protocolos de segurança.

Os navios operam com até 70% da capacidade e algumas atividades de lazer devem ser agendadas com antecedência. A limpeza foi reforçada com materiais de uso hospitalar, e o uso de máscaras é obrigatório. Passageiros com sintomas serão atendidos gratuitamente a bordo, e 10% das cabines serão destinadas a pessoas infectadas, até que possam desembarcar.

É seguro fazer um cruzeiro agora?

Coordenadora do Centro Brasileiro de Medicina do Viajante, a médica Flávia Bravo considera que navios continuam sendo ambientes muito favoráveis para transmissão de vírus respiratórios e que, mesmo os protocolos de segurança podem não ser suficientes:

“Testes, quando feitos fora do período correto, podem apresentar resultados enganosos. E medidas de higiene e distanciamento só funcionam se todo mundo estiver comprometido.”

Ela ressalta ainda o risco de quarentena a bordo, ou de dias perdidos para testagem de casos suspeitos, como aconteceu com o navio Mein Schiff 6 na Grécia, há duas semanas.

Como fica o cliente em caso de cancelamento?

Apesar da indefinição governamental, os pacotes da MSC estão à venda. Para Igor Britto, advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, se a temporada for cancelada, quem já comprou os bilhetes pode não ter direito a reembolso, como prevê a lei 14.046, que rege a prestação de serviços de turismo durante a pandemia.

“As empresas têm apenas obrigação de oferecer a remarcação sem custos ou um crédito no valor já pago, para viagens futuras. O viajante precisa ter consciência disso.”

