Bem-Estar Cuidados de beleza na primavera

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A mudança de temperatura afeta a pele e exige uma nova rotina de beleza. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O inverno possui temperaturas mais baixas e isso facilita o ressecamento da pele. Com a chegada da primavera o clima ficará mais agradável. Porém, os cuidados com a cútis não podem ser esquecidos. Pelo contrário, é exatamente nessa estação que especialistas recomendam uma recuperação, para cuidar do que ficou prejudicado com o frio. É necessária uma nova rotina de beleza para a preparação para o verão.

O protetor solar nunca deveria ser esquecido, mas com as baixas temperaturas do inverno muitas mulheres acabam deixando esse cuidado de lado. Segundo a especialista Natalia Nascimento, a primavera exige cuidado redobrado na hora de aplicar o produto.

“A primavera trará novamente o Sol e com isso, é fundamental que o protetor solar volte a ser o protagonista na hora de sair de casa. Lembrando que você deve usar um produto específico para o rosto e outro para o corpo. Outra dica, que eu sempre dou para essa estação é o uso do sabonete facial. Subiu a temperatura a pele tende a ficar mais oleosa, lavar o rosto pelo menos duas vezes ao dia com o produto certo e adequado fará com que a oleosidade diminua evitando problemas”, aconselha.

A especialista Diana Itala, do Centro de Estética Diana Ítala, recomenda também o uso diário de hidratantes faciais e corporais, além é claro da ingestão de muita água, que vai ajudar na hidratação do corpo.

“A pele facial tende a ficar mais oleosa, então, os cuidados com a higiene devem ser redobrados para que não ocorra acúmulos de células mortas. Para isso, eu recomendo o uso do sabonete neutro e da água termal. Logo depois deve ser aplicado o hidratante facial ou o sérum mineral, que não deixará a pele pegajosa e tem uma ótima absorção”, recomenda.

As temperaturas mais quentes podem facilitar ainda o aparecimento de espinhas e cravos, uma vez que a junção da transpiração com o sebo acaba obstruindo os poros com os resíduos – o que pode causar inflamações. Segundo a dra. Vanessa Bottino, a limpeza de pele é fundamental pois durante o dia diversas partículas vão se acumulando e, se não forem removidas, a pele entra em desequilíbrio.

“Poluição, maquiagem, células mortas… Uma pele repleta de sujidades fica mais suscetível ao aumento da oleosidade, devido à obstrução dos poros e, consequentemente, ao surgimento de cravos e espinhas”, diz a especialista. Além disso, o rosto que não é devidamente higienizado fica com visual opaco, sem vida.

Se isso acontecer, Natalia Nascimento recomenda uma limpeza de pele profunda, no mínimo uma vez por mês. Além de outros cuidados como máscaras faciais de argila. A especialista dá dicas das opções que podem ser usadas para cada área do rosto:

“Máscara argila verde: serve para peles mistas e oleosas. Ajuda em peles com acne e cravos. Máscara argila vermelha: esfolia e renova com delicadeza as áreas mais irritadas do rosto. Máscara de argila preta: é aquela ideal para fazer um verdadeiro detox e garantir o brilho ideal onde a pele for mais opaca”, recomenda a especialista.

Segundo a Dra. Adriana Antunes, da Clínica Viva Bem Spa Estética, na primavera a pele pode ficar mais ressecada e descamação do tecido. A especialista indica para essa época tratamentos com ácidos, que irão promover uma renovação na cútis.

“Eu indico ainda uma máscara caseira de morango. Coloque em uma vasilha dois morangos, uma colher de azeite. Misture bem. Passe gases no rosto e jogue essa mistura por cima. Se a pele for muito oleosa não colocar o azeite”, ensina a especialista.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bem-Estar