Mundo Cúpula do G20: veja a lista de chefes de Estado do grupo esperados no Rio de Janeiro até esta segunda

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2024

Das 19 nações que compõem o bloco, apenas a Rússia não terá o presidente ou o primeiro-ministro presentes. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se prepara para presidir, entre segunda (18) e terça-feira (19) no Rio de Janeiro, a Cúpula do G20, que reunirá chefes de Estado e de Governo das principais economias do mundo.

Das 19 nações que compõe o bloco – além das uniões Europeia e Africana – já se sabe que só o presidente da Rússia, Vladimir Putin, não estará entre os presentes. Putin deve ser representado pelo chanceler Serguei Lavrov, que já esteve no RJ, em fevereiro, na reunião de ministros.

Por outro lado, os responsáveis pela segurança do G20 já têm confirmadas as presenças do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que chegou ao Brasil nesse domingo; e da China, Xi Jinping.

Os chineses são os que vêm com a maior delegação, com mil pessoas. Em seguida, aparece a Turquia, do presidente Recep Erdoğan, com 260 integrantes.

Os chefes de Estado e de governo que confirmaram presença são:

• Olaf Scholz (primeiro-ministro da Alemanha)

• Mohammad bin Salman (príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita)

• Javier Milei (presidente da Argentina)

• Anthony Albanese (primeiro-ministro da Austrália)

• Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil)

• Justin Trudeau (primeiro-ministro do Canadá)

• Xi Jinping (presidente da China)

• Yoon Suk-Yeol (presidente da Coreia do Sul)

• Joe Biden (presidente dos Estados Unidos)

• Emmanuel Macron (presidente da França)

• Narendra Modi (primeiro-ministro da Índia)

• Prabowo Subianto (presidente da Indonésia)

• Giorgia Meloni (primeira-ministra da Itália)

• Shigeru Ishiba (primeiro-ministro do Japão)

• Claudia Sheinbaum (presidente do México)

• Keir Starmer (primeiro-ministro do Reino Unido)

• Recep Tayyip Erdogan (presidente da Turquia)

Ausente

A principal ausência será a do presidente russo, em razão das consequências da guerra provocada após a invasão do território ucraniano pela Rússia, há quase três anos.

Putin anunciou em outubro a decisão de não comparecer, após o procurador-geral da Ucrânia pedir às autoridades brasileiras que cumprissem o mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional em março de 2023, caso ele fosse ao evento.

A Ucrânia não faz parte do G20, e o presidente Volodymyr Zelensky não foi convidado para acompanhar as discussões.

Convidados

Além dos membros do G20, vários outros chefes de estado vêm como convidados ao Rio. Neste domingo (17), Lula tem reuniões bilaterais com os presidentes de países do grupo, como África do Sul, Itália, Turquia e França, mas também se encontrará com:

• Anwar Ibrahim, primeiro-Ministro da Malásia

• Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe Herdeiro de Abu Dhabi e presidente dos Emirados Árabes

• Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia

• Pham Minh Chinh, presidente da República Socialista do Vietnã

• João Manuel Gonçalves Lourenço, presidente da República de Angola

• Abdel Fattah El-Sisi, presidente do Egito

• Luis Arce, presidente da Bolívia

