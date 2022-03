Beleza Cursos de Maquiagem se tornam a nova tendência para o mercado de trabalho

Por Redação O Sul | 10 de março de 2022

Muitas mulheres ao redor do Brasil estão descobrindo uma nova maneira de ganhar a vida fazendo maquiagem para eventos ou ensinando suas técnicas Foto: Divulgação (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

Sempre que uma nova profissão ganha destaque no mercado de trabalho os cursos sobre a nova área se tornam o grande foco dos brasileiros. E a bola da vez é a maquiagem.

Muitas mulheres ao redor do Brasil estão descobrindo uma nova maneira de ganhar a vida fazendo maquiagem para eventos ou ensinando suas técnicas.

O curso de maquiagem atualmente é um dos cursos mais procurados no Brasil, junto ao Marketing Digital e ao Curso de Excel. Tudo isso só acontece devido ao fato de que a nova profissão de uma tarefa antiga está ganhando muita visibilidade nas redes sociais, e não só ele, todos os cursos no setor de estética estão bombando no início de 2022, você encontra mais informações aqui sobre como os cursos estão se tornando importantes.

O fato é que o curso de maquiagem está se tornando muito popular e as pessoas estão aos poucos vendo a importância de como fazer algo bem feito pode melhorar a qualidade de vida de alguém, e principalmente pode se tornar uma nova fonte de renda ao fim do mês.

Os cursos em geral estão em alta no Brasil devido a alta credibilidade conquistada pelos cursos online. O EAD nesse período complicado de pandemia se tornou uma das principais plataformas de ensino no Brasil, mais de 40% das instituições brasileiras hoje em dia oferecem cursos em EAD e presencialmente.

O fato é que com esse aumento no ensino a distância muitas pessoas agora têm acesso fácil ao curso de maquiagem, coisa que antes só acontecia em espaços específicos e levava mais de uma semana para a realização do curso, algo totalmente inviável para quem trabalha com outra coisa, ou está com pouco tempo na agenda.

O que se aprende no curso de maquiagem?

Neste curso você aprenderá os princípios da maquiagem, suas técnicas e te preparará para fazer maquiagem em eventos como casamentos ou festas de 15 anos. Você ainda vai aprender as técnicas para cosplay.

A modalidade de curso de maquiagem ganhou bastante destaque, principalmente no EAD, pois é aí que se encontra a maior variedade que existe no mercado de ensino.

No ensino presencial, nem todos ensinam as técnicas que podem ser valiosas para o seu dia a dia.

A maioria das pessoas que procura um curso de maquiagem procura técnicas que possam usar em si mesmas ou em eventos sem precisar se preocupar em contratar um profissional para isso.

Os cursos presenciais focam mais na formação profissional, enquanto nos cursos EAD você encontra um curso de maquiagem focado em si mesma, e também voltado para o mercado de trabalho. A vantagem de ter mais opções permite que você escolha o curso perfeito, seja para iniciar sua carreira ou para tirar suas dúvidas de maquiagem.

Principais diferenças entre o curso de maquiagem online e presencial

O ensino a distância é uma modalidade que existe há bastante tempo, mas só nos últimos anos que ela tem se tornado relevante para quem procura aprender algo novo.

Foi o fato pandemia que tornou mais presente o ensino e o trabalho a distância na realidade de muitos brasileiros, antes da pandemia muitas pessoas tinham preconceitos quanto a essa modalidade, por sorte a experiência que os brasileiro tiveram com essas modalidades tiveram um impacto positivo entre todo mundo.

Existem muitas diferenças entre o curso de maquiagem online e o curso de maquiagem presencial. Cada um deles possui suas desvantagens e vantagens, mas levando em consideração todos os fatores uma das modalidades se torna bem mais atrativa do que a outra, para quem procura aprender algo novo em pouco tempo.

A primeira grande diferença entre as duas modalidades de ensino está na estrutura. Um curso de maquiagem presencial permite que você teste as técnicas em pessoas reais enquanto aprende como realizar determinada tarefa. Dessa forma seu aprendizado te dá um embasamento técnico e mais experiência na hora de executar a maquiagem.

O EAD também permite que você realize técnicas de maquiagem novas e teste, porém a menos que você tenha uma pessoa com você enquanto cursa as aulas, você terá que treinar em manequins, a experiência de um curso de maquiagem a distância nem sempre é agradável quando se pensa nesse fator.

Porém, o segundo ponto muda completamente a chave. Muitas pessoas que procuram pelo curso de maquiagem é para realizar a própria maquiagem com maestria. Nos cursos presenciais são raras as instituições em que você pode trabalhar dessa maneira, portanto você acaba tendo opções bem limitadas sobre o que cursar se optar pela modalidade presencial.

O curso de maquiagem a distância pode possuir grade de ensino diferente entre as milhares de opções de cursos, tudo isso emitindo um certificado. Dessa forma você pode realizar um curso de maquiagem diferente dependendo do que quer aprender, dessa forma você tem muito mais liberdade para fazer sua grade de ensino e melhorar suas técnicas só naquilo que tem vontade de trabalhar ou aprender.

A segunda grande diferença entre os cursos de maquiagem online e presenciais, está no preço. A modalidade a distância pode chegar a ser 15 vezes mais barata do que a presencial, portanto no valor em que você investe para fazer um curso presencial você poderia estar investindo para estudar três ou mais cursos à distância. Dessa forma, muitas pessoas optam pelo EAD, porém as duas opções são um bom passo para o futuro.

