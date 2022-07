Economia Custo da construção civil sobe mais uma vez em junho, aponta IBGE

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2022

Região Nordeste registrou a maior variação mensal. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O custo de construção por metro quadrado subiu de R$ 1.601,76 para R$ 1.628,25 de maio para junho. Desse valor, R$ 974,47 são referentes a materiais e R$ 653,78, de mão de obra. Os dadosão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divulgou na sexta (8), o Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi).

“O resultado de junho foi influenciado pela parcela da mão de obra, que em alguns Estados, com destaque para Ceará e Pernambuco, apresentaram altas nas categorias profissionais”, explica Augusto Oliveira, gerente do Sinapi. “Mas a parcela dos materiais, mesmo com uma desaceleração de 0,77 ponto percentual em relação ao mês anterior, registrou 1,19%, uma variação expressiva dentro da série histórica”, ressalta.

A mão de obra registrou índice de 2,35%, queda de 0,14 ponto percentual em relação ao mês anterior (2,49%), apesar dos acordos coletivos firmados no período. Comparando com junho do ano anterior (2,60%), houve queda de 0,25 ponto percentual.

O Sinapi de junho apresentou alta de 1,65%, mas em comparação com o mês anterior, teve uma queda de 0,52 ponto percentual (2,17%). Ainda assim, foi a segunda maior taxa deste ano.

Segundo o instituto, o primeiro semestre de 2022 fechou em 7,52%, e o acumulado nos doze meses (14,53%) apresentou resultado pouco abaixo dos 15,44% registrados nos doze meses imediatamente anteriores.

Custos regionais

A Região Nordeste, com altas na parcela dos materiais em todos os estados, e acordos coletivos registrados em Ceará e Pernambuco, ficou com a maior variação regional em junho, 2,29%. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 1,15% (Norte), 1,77% (Sudeste), 0,75% (Sul), e 0,91% (Centro-Oeste).

Os custos regionais, por metro quadrado, foram: R$ 1.608,46 (Norte); R$ 1.523,66 (Nordeste); R$ 1.705,96 (Sudeste); R$ 1.661,71 (Sul) e R$ 1.637,98 (Centro-Oeste).

Maior alta

Com alta na parcela de materiais, e reajuste observado nas categorias profissionais, Pernambuco foi o estado com a maior variação mensal, 5,78%, seguido pelo Ceará (4,54%), sob as mesmas condições.

O SINAPI, criado em 1969, tem como objetivo a produção de informações de custos e índices de forma sistematizada e com abrangência nacional, visando a elaboração e avaliação de orçamentos, como também acompanhamento de custos.

