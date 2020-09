Magazine De barriga de fora, Deborah Secco dança com a filha em academia e ganha elogios

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O corpo definido da atriz roubou a cena no registro. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Deborah Secco chamou atenção na web ao publicar um vídeo em que aparece dançando com a filha, de 4 anos, na academia. Na legenda do registro, a atriz contou que Maria Flor, que quebrou o braço após queda, se recupera bem da lesão. “O nosso boletim médico informa: Maria continua com o gesso, mas passa bem! [risos]”, disse nesta terça-feira (29). Deborah voltou a trabalhar, com a retomada das gravações da novela “Salve-se Quem Puder”, em que interpreta Alexia, umas das protagonistas da trama.

Corpo definido

Os seguidores e amigos famosos de Deborah marcaram presença na publicação, lotando os comentários de elogios. “Rapaz! Primeiro eu me espantei com o bracinho de Maria, depois com esse corpo perfeito! Deus abençoe vocês, maravilhosas! Maria, fica boa logo! Dedé, você conseguiu ficar ainda mais linda”, falou Claudia Leitte. “Que maravilhosas”, acrescentou Bárbara Evans. “Lindas”, completou Thaíssa Carvalho. Marcio Garcia também reagiu ao registro e deixou emojis apaixonados nos comentários da publicação.

Manequim 34

Quem acompanha Deborah nas redes sociais notou a mudança no visual e no corpo da artista, que pulou no manequim 36 para o 34. “Eu vestia 38, passei para o 36 e cheguei no 34. O 34 agora está largo. Queria saber qual é o número abaixo do 34”, brincou. Deborah segue firme no programa de emagrecimento “Seca Você”, de Mayra Cardi. Segundo a life coach, a atriz quer ficar “com a cintura mais fininha”. “Agora, ela tem um chef culinário morando na casa dela. Além disso, tem semanalmente sessões de coach comigo e acompanhamento com nutricionistas”, explicou a empresária.

Rotina com filha

Recentemente, Deborah contou que criou uma relação ainda mais especial com a herdeira durante o período de isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus. “A gente conseguiu uma conexão, que vai ser muito difícil de tirar. Essa importância das relações, da conexão familiar. O tempo que estou disponível, eu estou inteira. Essa conexão que a gente fez, eu, ela e o Hugo… É algo que não quero perder com a urgência do dia a dia. Porque é totalmente diferente a gente se escutar e saber o que o outro está vivendo, sentindo e pensando”, destacou a mulher de Hugo Moura em live com Vitória Strada e Juliana Paiva.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine