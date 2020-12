Grêmio De goleada, Grêmio bate o Oriente e está na final do Gauchão Feminino

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Com a vitória, equipe tricolor já estão na final da edição 2020 do Campeonato Gaúcho Foto: Morgana Schuh / Grêmio FBPA Foto: Morgana Schuh / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 7 de dezembro de 2020

As Gurias Gremistas entraram em campo neste domingo (6), no Estádio Antônio Vieira Ramos, para encarar o Oriente, pela segunda rodada do Gauchão 2020. Com uma vitória elástica por 12 a 0, a equipe tricolor somou seis pontos e se manteve líder do grupo B, se classificando, de forma antecipada, para a grande final do campeonato estadual. Os gols foram marcados por Marta (3), Tefa (2), Jane Tavares (2), Andressa Pereira, Ju Oliveira, Mariza, Gisselinha e um contra.

Com apenas uma alteração em relação ao primeiro jogo, com a entrada de Tefa no lugar de Jé Alves, o Grêmio se mostrou superior durante a partida, dominando o placar. Com a defesa bem postada inicialmente, o Oriente dificultou as jogadas do Grêmio e fechou os espaços. Em alguns lances, as chegadas do Grêmio pararam na goleira do Oriente.

O tricolor abriu o placar aos 21 minutos com Jane Tavares driblando a marcação próximo e cruzando na área. A zagueira Shirlei tentou afastar, mas mandou para as redes, marcando gol contra. Ainda no primeiro tempo, aos 22, Pri Back arriscou de longa distância, Suka fez a defesa, mas no rebote, a zagueira Andressa Pereira empurrou para as redes. O terceiro veio dos pés de Tefa, que aproveitou o rebote da goleira para mandar pro gol. Aos 29, após jogada pelo lado direito, Ju Oliveira apareceu livre pra marcar. O quinto veio com Jane Tavares e o sexto, que encerrou o primeiro tempo, foi marcado por Tefa, em um golaço após girar e bater.

Pensando em rodar a equipe, a técnica Patrícia Gusmão realizou as primeiras mudanças no time. Saíram Pri Back, Rebeca Prado, Eudimilla e Tefa e entraram Mayara, Gisselinha, Marta e Jé Alves, respectivamente. Logo aos 6 minutos Jane Tavares marcou o sétimo gol do placar, aos 9 o gol veio Mariza, e Marta, com uma sequência de dois gols, aos 11 e aos 26, aumentou o resultado. A lateral Gisseli Mariano fez o 11º e Marta, novamente, completou, fazendo o seu terceiro na partida.

Na grande final, a equipe gremista encara o Inter, repetindo a final dos últimos três anos. A data, horário e local da partida ainda serão definidos.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio