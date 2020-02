Celebridades Deborah Secco ousa com fitas de couro e deixa corpo à mostra mais uma vez

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2020

Para a atriz, o carnaval permite ousar e até pede isso Foto: Instagram/dedesecco Para a atriz o carnaval permite ousar e até pede isso Foto: Instagram/dedesecco Foto: Instagram/dedesecco

Heroínas inspiraram as fantasias de Deborah Secco, 40, neste carnaval. Nesta segunda-feira (24), no segundo dia de desfiles no Rio, a atriz apareceu na Marquês de Sapucaí vestida com uma fantasia feita só de tiras de couro sintético sobre uma segunda pele tão fina que nem parecia que ela estava sutilmente coberta.

Na primeira noite de desfiles, no domingo (23), Secco com um body metalizado e cabelos ruivos. Uma versão de uma personagem que lembrava a She Ra dos desenhos animados. Nesta segunda, ela também encarou um figuro ousado – a fantasia ainda tinha uma capa preta – mas sem inspiração em uma personagem específica.

“É uma heroína que defende que a mulher pode ser o que ela quiser”, disse a rainha do camarote Allegria, na Sapucaí. Ou seria rainha de toda a Sapucaí?

A ousadia não passou despercebida. Deborah sempre mostrou ser simpática com fãs e não seria diferente no Sambódromo. Dançou na frisa e na pista durante a passagem da primeira escola, a São Clemente, e chamou atenção até de quem estava concentrado em fazer bonito na avenida.

“Você viu a Deborah Secco?”, esbravejou um ritmista da escola na dispersão aos colegas. Para a atriz de “Salve-se quem Puder”, da TV Globo, o carnaval permite ousar e até pede isso. “Gosto de brincar. Carnaval é para isso.”

