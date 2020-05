Celebridades Deborah Secco revela que já namorou dois de uma vez e se choca com confissão do marido

Por Redação O Sul | 21 de Maio de 2020

Atriz jogou "Eu Nunca" ao lado do marido, Hugo Moura Foto: João Miguel Jr./TV Globo Atriz jogou "Eu Nunca" ao lado do marido, Hugo Moura. (Foto: João Miguel Jr./TV Globo) Foto: João Miguel Jr./TV Globo

Deborah Secco é mais uma famosa que aderiu à febre do aplicativo TikTok. A atriz, protagonista de “Salve-se Quem Puder”, da TV Globo, gravou um vídeo com o marido, Hugo Moura, em que eles acabam contando algumas intimidades ao brincar de “Eu Nunca”.

No início do jogo, Hugo deixou Deborah de boca aberta, literalmente, ao confessar que já tinha beijado três em uma mesma festa e ficado com amiga de uma ex – sem citar nomes.

Deborah também surpreendeu ao revelar que já namorou dois homens de uma vez só, mas garantiu que nunca ficou de porre por beber demais. A filha do casal, Maria Flor, de 4 anos, fica o tempo todo ao lado da mãe durante o vídeo.

