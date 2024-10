Política “Decisões do Supremo são marcadas ora pela autocontenção, ora pelo ativismo”, diz o ministro do tribunal Flávio Dino

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2024

Para Dino, “é absolutamente falso que no Brasil haja ativismo demais”.(Foto: Jeferson Rudy/Agência Senado)

O ministro Flávio Dino afirmou que as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) são marcadas “ora por autocontenção”, “ora por ativismo”. A fala ocorreu durante o evento Encontro de Líderes, organizado pela Comunitas, uma organização da sociedade civil, nessa sexta-feira (11), em São Paulo. Segundo o ministro, nas demais democracias do mundo os Tribunais Constitucionais ora são chamados a mais “ativismo” ou mais “autocontenção”, quando necessário, a depender do caso. Ele dá como exemplo decisões da Corte da África do Sul para superação do Apartheid.

Outro exemplo é a decisão de 1954, nos EUA, que determinou o fim da doutrina de “separados, porém iguais” nas escolas americanas, de separação racial. “E houve muita reação à decisão da Suprema Corte (dos EUA). Nós vivemos mais ou menos esse período no Brasil. É preciso ter serenidade, calma. Distinguir o que é crítica e aprimoramento legítimo e afastar o espírito de destruição institucional”, afirmou.

A Corte sofre frequentemente críticas e acusações de ativismo judicial. Para Dino, “é absolutamente falso que no Brasil haja ativismo demais”. Segundo ele, o Judiciário pode e deve ser criticado, mas que “é exercício de uma competência necessária”. O ministro cita exemplo de decisões recentes do Supremo. A primeira delas, segundo ele, foi a da prisão preventiva.

“O Supremo tem uma jurisprudência muito ampla, autorizativa, entre aspas, ativista, validando e autorizando muitas prisões preventivas”, afirmou. Como exemplo, citou casos em que a prisão preventiva deve ser feita, como de reincidência, de uso de arma e de pessoas presas com “uma multiplicidade de drogas”.

Já a decisão sobre a descriminalização do porte de maconha, até 40 gramas, o ministro lembrou de críticas de que teria sido uma decisão ativista, mas, para ele, o tribunal foi autocontido.

“O que que o Supremo, ativista, entre aspas, fez? Criou um critério objetivo para dizer o que é porte e o que é tráfico. Isso está errado? Não. Isso é necessário. O Supremo não legalizou o uso de drogas no Brasil”, disse. “Uma decisão, portanto, muito autocontida em relação aos paradigmas internacionais. E o tráfico é tráfico.”

Decisões controversas

Ele também citou outras decisões que geraram controvérsias e foram consideradas ativistas por críticas, como a de dar poder de polícia para as guardas municipais e a que permite que condenados por júri popular possam ser presos imediatamente após o julgamento. Para Dino, foram decisões acertadas da Corte.

Perguntado sobre a Comissão de Constituição de Justiça (CCJ ) da Câmara dos Deputados ter aprovado duas Propostas de Emenda à Constituição (PECs) que limitam o poder do Supremo, o ministro afirmou que é o STF quem vai dizer se elas são constitucionais ou não e que a Corte não vai se abster de avaliar o tema “independente de consequências políticas”.

As propostas haviam sido enviadas pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), à comissão numa resposta à decisão unânime do Supremo de suspender a execução das emendas parlamentares até a adoção de medidas mais transparentes.

O apoio da maior parte das legendas aos projetos tem sido visto como consequência da insatisfação do Congresso com o STF, não só no tema das emendas.

Cabe agora a Lira decidir se dá prosseguimento aos textos ou não. No caso das PECs, é preciso instalar comissões especiais para discussão do tema, antes da votação em plenário. No caso dos projetos de lei, apenas pautá-los para votação no plenário.

Para Dino, a “lógica da retaliação não é compatível com os interesses do Brasil”. “Temos que sempre lembrar que a Constituição exige independência dos poderes e harmonia. Então, uma lógica, eventualmente, de retaliação, de dissenso de conflitos, não é compatível com os interesses do Brasil e com a nossa Constituição”, afirmou.

Emendas bloqueadas

O ministro também comentou as suas recentes decisões que impõem balizas para a distribuição das emendas parlamentares. Os repasses das emendas impositivas estão bloqueados até que o Congresso crie novas regras, mais transparentes.

“As decisões que o Supremo tomou em dezembro de 2022 ainda não foram adequadamente cumpridas e essa é a razão pela qual o Supremo tem, sob a minha relatoria, esperado que, por parte dos poderes políticos, haja novas regras”, afirmou. As informações são do portal de notícias G1.

