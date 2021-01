Porto Alegre Decreto detalha regras de higienização para atividades físicas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2021

O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Município Foto: Brayan Martins/Arquivo/PMPA O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Município. (Foto: Brayan Martins/Arquivo/PMPA) Foto: Brayan Martins/Arquivo/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre publicou em edição extra do Diário Oficial do Município, na quinta-feira (21), o Decreto 20.894, com detalhamentos sobre os protocolos sanitários para atividades físicas e esportivas na Capital.

Segundo o secretário extraordinário de Enfrentamento à Covid-19, Renato Ramalho, a medida foi tomada após um amplo debate entre a administração municipal e representantes do setor.

“As regras de higienização foram definidas com a colaboração dos profissionais de educação física e orientações técnicas da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde”, disse Ramalho, reafirmando a disposição da prefeitura em manter um canal aberto de diálogo com a sociedade.

No mesmo decreto, está determinada a inclusão de portadores de obesidade mórbida na modalidade de trabalho remoto, pois, ao longo da pandemia, eles foram identificados como um dos grupos de maior risco de desenvolvimento da forma grave da Covid-19.

