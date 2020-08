A Defesa Civil de Porto Alegre alerta para a possibilidade de temporal na cidade, com rajadas de vento de moderadas a fortes, entre as 18h deste sábado (29) até as 9h de domingo (30). O alerta tem base em prognósticos meteorológicos e no aviso o nº 4129 do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. No caso de emergência, ligue para a Defesa Civil fone 199 ou Corpo de Bombeiros, fone 193.