As provas teórico-objetivas do processo seletivo público para provimento de cargos de agente de combate a endemias e agente comunitário de saúde serão realizadas neste domingo (30), na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e em duas escolas municipais, informação repassada previamente aos inscritos. Os candidatos deverão se apresentar nos locais a partir das 8h, antecedência solicitada para evitar aglomerações na entrada.

O horário de fechamento dos portões será às 9h30, com início da aplicação das provas às 9h40. Os candidatos terão três horas para a resolução do certame e preenchimento da grade de respostas.

Na entrada dos locais, os candidatos deverão guardar seus pertences e higienizar as mãos, assim como respeitar o distanciamento demarcado nas filas de acesso. Os horários determinados no edital 77/2020 seguirão conforme horário de Brasília.

O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização da prova por, no mínimo, uma hora após o início e só poderá se retirar, portando o caderno de questões, após duas horas do início da seleção, respeitando o distanciamento orientado pelos fiscais.

Orientações de prevenção ao contágio por Covid-19:

– Os candidatos deverão comparecer ao local de realização da prova usando máscaras e deverão ter os cuidados individuais de higiene recomendados para a prevenção do contágio do coronavírus. O uso de máscara será obrigatório. Sem ela, o candidato não poderá fazer a prova.

– O candidato deverá permanecer com a máscara, utilizando de forma correta, e somente poderá retirá-la no ato da identificação.

– O consumo de alimentos e bebidas deve ser estritamente o necessário para evitar a remoção das máscaras.

– Os bebedouros do local de prova somente estarão com a disponibilização de água para abastecimento de garrafas, que devem ser providenciadas pelos próprios candidatos, em embalagem transparente.

– Os candidatos poderão levar seu próprio álcool em gel para uso individual durante a prova, desde que ele esteja armazenado em embalagem transparente e sem rótulo.

– As salas de aula ficarão obrigatoriamente com as janelas abertas, exceto em caso de chuva.

– Os elevadores terão acesso restrito a pessoas com deficiência, gestantes e idosos, com limite de uma pessoa.

– O uso dos banheiros terá ocupação limitada, devendo os candidatos respeitarem as orientações informadas pelos fiscais no dia de aplicação de provas.

– No local de prova, serão observados os cuidados de distanciamento social e higienização, conforme orientações legais vigentes.

– Deverá ser utilizado álcool em gel prévia e posteriormente ao manuseio de materiais compartilhados entre fiscais e candidatos.

Outras informações podem ser obtidas no site da Fundatec.