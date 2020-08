A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa alterações no transporte coletivo de Porto Alegre a partir deste fim de semana. A tabela horária do transporte público está disponível no site da EPTC. Os usuários também podem consultar a localização do seu ônibus, em tempo real, no aplicativo TRI, função GPS.

Alterações que entram em vigor neste sábado (29):

Mudança no Itinerário da linha 6135 Elisabeth / Sarandi – ao sair do bairro pela R. Xavier Carvalho, o ônibus passa a seguir direto pela av. Assis Brasil em direção ao Centro, deixando de atender as estações da av. Sertório e as paradas localizadas nas ruas João Conrado Wolf e Baden Powell. Os passageiros com embarque na av. Sertório são atendidos por todas as linhas que circulam por esse eixo. Quem embarcava nas ruas João Conrado Wolf e Baden Powell precisa se deslocar às estações da av. Sertório ou av. Assis Brasil. A analise dos técnicos apontou que, em média, um passageiro embarcava nessas paradas a cada viagem. A mudança no itinerário dá mais agilidade na viagem, com redução de quatro até seis minutos no tempo do deslocamento.

Alteração da tabela horária da linha 701 Vila Farrapos / Voluntários – Ajuste na tabela das 26 viagens diárias, 13 a cada sentido. Sincronismo da operação da linha 701 com a 703, o que reduz o intervalo entre viagens do conjunto de linhas de 1 hora para 30 minutos.

Alteração a partir de domingo (30):

Mudança de tabela horária da linha A87 Alimentadora Moradas da Hípica / Costa Gama – Ajuste, com exclusão da viagem das 7h e inclusão de uma viagem às 8h.

Alterações a partir de segunda-feira (31):

Ampliação de oferta da linha 652 Hospital – Mais 12 viagens por dia, passando de 44 para 56, sendo 28 por sentido. O intervalo médio de viagens no entre pico reduz 19 minutos, de 47 para 28 minutos, o que diminui em 40% o tempo de espera.

Ampliação de oferta da linha 654 Educandário Petrópolis – Atendimento no entre pico reestabelecido (das 9h às 16h) e ampliação de quatro viagens por dia, passando de 20 viagens para 24 viagens, 12 por sentido.