Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2024

Muçum e Roca Salles estão entre os municípios participantes dos testes do novo sistema Foto: Divulgação/Palácio Piratini Muçum e Roca Salles estão entre os municípios participantes dos testes do novo sistema. (Foto: Divulgação/Palácio Piratini) Foto: Divulgação/Palácio Piratini

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul participa, neste sábado (10), do primeiro teste do sistema lançado na quarta-feira (7) pelo governo federal para enviar mensagens preventivas de catástrofes climáticas à população.

No Estado, foram escolhidos dois municípios para a realização dos testes do “Defesa Civil Alerta”: Muçum e Roca Sales, ambos no Vale do Taquari. As duas cidades foram fortemente atingidas por enchentes em 2023 e em maio de 2024.

No primeiro teste, será verificado o funcionamento da ferramenta de alertas, que utiliza o método cell broadcast. A nova tecnologia foi criada por meio de uma parceria da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) com quatro operadoras de telefonia. A ferramenta utiliza a rede de telefonia celular para emitir os alertas, com aviso sonoro e vibratório, sobressaindo-se a qualquer outro conteúdo em uso na tela do usuário da região incluída na área de risco.

O alerta também vai funcionar nos celulares em modo silencioso. Com o novo sistema, os residentes em áreas de risco e visitantes (incluindo estrangeiros) que estejam passando pelo local vão receber as mensagens, sem a necessidade de cadastro prévio. O recurso serve exclusivamente para casos de previsão de eventos climáticos extremos.

Como será o primeiro teste

Os militares do Centro de Operações da Defesa Civil utilizarão a Interface de Divulgação de Alertas Públicos para o envio de mensagens a celulares que estiverem dentro da área considerada para o exercício: os territórios de Muçum e Roca Sales. Os alertas serão enviados, respectivamente, às 15h e às 15h05min.

A mensagem será: “Defesa Civil: Demonstração do novo sistema de alerta de emergência em (Muçum ou Roca Sales)/RS. Mais informações, consulte o site Defesa Civil Alerta”.

Os moradores das duas cidades, as coordenadorias municipais de Proteção e Defesa Civil e outros órgãos públicos de Muçum e Roca Sales já foram informados previamente da realização do exercício para que a população local esteja ciente e preparada.

A nova ferramenta será agregada às outras formas de envio de alertas já utilizadas pela Defesa Civil gaúcha: mensagens via SMS, redes sociais, site oficial e comunicados enviados diretamente às prefeituras e aos coordenadores municipais de Proteção e Defesa Civil.

