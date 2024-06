Esporte Definidos os jogos das oitavas de final da Libertadores

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2024

Os times foram divididos em dois potes, um com os primeiros colocados de cada grupo e outro com os segundos Foto: Manuel Velasquez/Getty Images

Nessa segunda-feira (3), a Conmebol realizou o sorteio dos jogos das oitavas de final da Libertadores 2024. O evento ocorreu na sede da confederação sul-americana, em Luque, no Paraguai. A próxima fase já conta com um duelo brasileiro: Palmeiras e Botafogo.

Veja os confrontos das oitavas da Libertadores:

Atlético-MG x San Lorenzo-ARG

São Paulo x Nacional-URU

Bolívar-BOL x Flamengo

Junior-COL x Colo-Colo-CHL

River Plate-ARG x Talleres-ARG

1º grupo C x Peñarol-URU

Palmeiras x Botafogo

Fluminense x 2º grupo C

Alguns confrontos ainda não foram definidos, já que faltam algumas partidas do grupo C (Grêmio, The Strongest-BOL, Huachipato-CHI e Estudiantes-ARG). Em razão das enchentes no Rio Grande do Sul, o Grêmio precisou ter seus jogos na Libertadores adiados. A equipe de Renato Portaluppi ainda tem dois confrontos pela frente, contra Huachipato e Estudiantes, e busca a classificação às oitavas de final da competição continental.

Por já ter feito as seis partidas, o The Strongest já está classificado, mas espera pelos outros resultados do grupo para saber se avança em primeiro ou em segundo lugar.

Os líderes dos grupos, que integram o Pote 1, farão o segundo duelo das oitavas em casa. As equipes poderão enfrentar adversários com quem compartilharam grupo na fase anterior.

O sorteio

Os times foram divididos em dois potes, um com os primeiros colocados de cada grupo e outro com os segundos. As equipes terão os adversários sorteados do outro pote, sem qualquer limitação de confronto. Desta forma, é possível enfrentar um time do mesmo país ou grupo já nesta fase.

Pote 1: Fluminense-BRA, São Paulo-BRA, Primeiro do Grupo C (a definir), Junior Barranquilla-COL, Bolívar-BOL, Palmeiras-BRA, Atlético-BRA e River Plate-ARG.

Pote 2: Colo-Colo-CHI, Talleres-ARG, Segundo do Grupo C (a definir), Botafogo-BRA, Flamengo-BRA, San Lorenzo-ARG, Peñarol-URU e Nacional-URU

Cada jogo sorteado será nomeado com uma letra, entre A e H. Esses confrontos serão chaveados no caminho para a decisão da Libertadores, no seguinte formato:

Vencedor A x Vencedor H (vencedor será o semifinalista S1)

Vencedor B x Vencedor G (vencedor será o semifinalista S2)

Vencedor C x Vencedor F (vencedor será o semifinalista S3)

Vencedor D x Vencedor E (vencedor será o semifinalista S4)

Com isso, a semifinal será formada por confrontos entre S1 x S4; e S2 x S3. A partir das oitavas até as semifinais, a equipe que teve o melhor desempenho na fase de grupos terá o direito de jogar a segunda partida em casa. Nessa ordem, os três melhores classificados foram River Plate, Atlético e Palmeiras.

Datas do mata-mata da Libertadores:

Oitavas de final: 14/8 e 21/8

Quartas de final: 18/9 e 25/9

Semifinal: 23/10 e 30/10

Final: 30/11

2024-06-03