Por Flavio Pereira | 26 de agosto de 2022

Números da Economia de Jair Bolsoanro e Paulo Guedes continuam melhorando, apesar do mau humor do consórcio da mídia e da esquerda. (Foto: Divulgação/Agência Brasil)

Para desespero das redações aparelhadas pela esquerda e dos partidos de oposição e seus aliados instalados nos mais pomposos gabinetes da República, a economia vai cada vez melhor sob o comando do ministro Paulo Guedes. A nova taxa de inflação anunciada ontem, trouxe deflação de 0,73 e gerou a menor taxa da série histórica do IPCA-15, iniciada em 1991, segundo o IBGE.

Bolsonaro vira o jogo e abre vantagem de quase 10 pontos, diz a Brasmarket

A percepção das ruas, das mídias sociais, e do cotidiano, que decididamente não é a mesma percepção do consórcio da mídia que adultera notícias, sinaliza para uma vantagem expressiva do presidente Jair Bolso0naro na disputa à reeleição. O novo levantamento da Brasmarket, encomendado pela Associação De Supermercados do Estado Do Rio De Janeiro, divulgado na quarta-feira (24/8), aponta o presidente Jair Bolsonaro (PL) na frente da disputa presidencial. De acordo com a pesquisa, o chefe do Executivo tem 41% das intenções de voto. O ex-presidiário Lula da Silva (PT) aparece em seguida, com 32,9%. Ciro Gomes (PT) aparece na terceira posição, com 4,3% das intenções de voto. Simone Tebet (MDB) vem em seguida, com 3,3%. Vera Lúcia (PSTU) tem 0,4% ponto na pesquisa. Pablo Marçal (Pros) e Felipe d’Ávila (Novo) pontuaram 0,3%. Leonardo Péricles (UP) e Eymael aparecem no levantamento com 0,2%, enquanto Soraya Thronicke (União), 0,1%. Sofia Manzano (PCB) e Roberto Jefferson (PTB) não pontuaram na pesquisa. Bolsonaro lidera no Rio Grande do Sul, com 42,4% contra 34,7% de Lula A pesquisa foi registrada no TSE com o número BR-07901/2022.

PT busca Eduardo Leite como aliado para ser interlocutor no PSDB

O ex-presidiário Lula, segundo noticia a revista Veja, reserva ao tucano Eduardo Leite, um possível papel de destaque nas negociações do segundo turno. Há no entorno do petista a avaliação de que Leite poderia ser o principal interlocutor de Lula na busca do apoio do PSDB num eventual segundo turno.

Fiergs, Federasul e Fecomércio repudiam medida do STF que ataca a liberdade de expressão

A Fiergs (Federação das Industrias do Rio Grande do Sul), Federasul (Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande Sul) e a Fecomercio divulgaram ontem notas oficiais se posicionando a favor da liberdade de expressão e condenando as ações promovidas pelo ministro Alexandre de Moraes contra empresários, diante de mensagens trocadas em um grupo privado de conversação.

Candidatos desconhecidos, e o Fundo Eleitoral

Ontem, o colunista foi perguntado sobre a razão de muitos partidos lançarem à Presidência da República, nomes aparentemente sem qualquer viabilidade eleitoral. Salvo exceções, a razão é simples: sem candidatos, os partidos não têm como justificar gastos do Fundo Eleitoral na disputa presidencial. E todos querem torrar o dinheiro do Fundo Eleitoral.

No JN, medo explícito de Lula

O ex-presidiário Lula foi tratado ontem com um temor reverencial no Jornal Nacional, ao contrário do tratamento hostil dispensado ao presidente Jair Bolsonaro. Na avaliação do colunista, esse temor se deve às comentadas ligações entre Lula, o seu partido, o PT e o PCC.

