Grêmio Delegação gremista viaja para a disputa da Copa Nike Sub-15

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2023

Grêmio vai em busca do título inédito Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A delegação gremista deixou o Centro de Formação e Treinamento Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, na tarde deste sábado (27), com destino ao Rio de Janeiro para a disputa da Copa Nike Sub-15. Diferentemente das últimas disputas, a edição deste ano terá como sede a Granja Comary, em Teresópolis, casa da Seleção Brasileira.

Além do Tricolor comandado pelo técnico André Mello, estão confirmados os times do América-MG, Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco da Gama. As 16 equipes serão divididas em quatro grupos, com a ordenação e tabela de jogos sendo definidas em congresso técnico a ser realizado no domingo.

Os times começam a jogar na segunda-feira. O regulamento prevê que os dois primeiros de cada chave garantem vaga nas quartas de final. Em jogos eliminatórios únicos, serão conhecidos os classificados até a final da competição, marcada para o domingo, dia 4 de junho.

Atletas relacionados

Goleiros: Ricardo Roewer e Ricardo Schultz.

Laterais: Emanuel (E) e Vitor Ramon (D).

Zagueiros: Bruno, Luis Eduardo e Ryan.

Meio-campistas: Danillo, Gabriel Mec, Izaac Lobato, João Borne e Tiago.

Atacantes: Caio Brazil, Mateus Apucarana, Matheus Eduardo e Roger.

2023-05-27