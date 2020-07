Polícia Delegacia do Meio Ambiente apreende aves silvestres no Vale do Sinos

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2020

As aves estavam em uma residência em Novo Hamburgo Foto: Polícia Civil/Divulgação As aves estavam em uma residência em Novo Hamburgo. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Delegacia do Meio Ambiente da Polícia Civil apreendeu, na manhã desta sexta-feira (31), cinco aves silvestres em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. Segundo a delegada Marina Goltz, a apreensão ocorreu em uma residência no bairro Rondônia.

Além dos animais das espécies azulão, bico de pimenta, trinca-ferro e cardeal, foram recolhidas sete gaiolas. A ação faz parte da Operação Voo Livre.

O proprietário da residência responderá pelo crime previsto no artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais, com pena de detenção de seis meses a um ano e multa.

As aves foram encaminhadas para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).

