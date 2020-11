Magazine Depois de demissão da Record, Andressa Urach desabafa: “Lavagem cerebral”

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2020

Depois de ser demitida da emissora, Andressa fez um desabafo caloroso nas redes sociais. (Foto: Andressa Urach/ Reprodução Instagram)

Desde que teve sérios problemas de saúde devido a uma prótese de silicone, Andressa Urach mudou completamente de vida e se ligou à Igreja Universal. Desde então, ela tinha contrato com a Record TV.

Depois de ser demitida da emissora, Andressa fez um desabafo caloroso nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram ela afirma que a instituição religiosa causou prejuízo em sua vida financeira. Depois de 6 anos de lavagem cerebral onde me fizeram acreditar que eu tinha que dar meu tudo para Deus… Me levaram praticamente tudo que eu tinha”, desabafou.

A modelo ainda falou sobre valores doados para a instituição. “Foi mais de uma milhão e meio de reais que doei nesses últimos anos para a instituição, fora o meu amor e tempo que dediquei como todos sabem e agora que não tenho mais dinheiro para dar, ainda fui demitida da Record”, continuou.

Para finalizar, ela ainda fez um deboche no fim da postagem. “Parabéns igreja universal por levar minha Alma ao inferno! Parabéns!”, terminou. Os seguidores da modelo deram apoio nos comentários. “Jesus continua te amando , encontre uma igreja bíblica e permaneça firma , eh possível ser cristã sem ser religiosa”, escreveu uma. “Deus não quer dinheiro de ninguém. Deus quer nosso amor e nossa fé”, disse outro. “Não vá pela cabeça de ninguém siga somente Jesus, ele é o único que não vai te decepcionar nunca”, afirmou um deles.

