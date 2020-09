Geral Depois de ver empresas que possuem participação do governo marcarem presença em eventos que criticaram sua atuação, Bolsonaro reavalia nomes de 1.300 assentos em conselhos

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Presidente se irritou com empresas que participaram de eventos onde recebeu críticas. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois de ver empresas que possuem participação do governo e assentos em conselhos participarem de eventos que criticaram sua atuação, o presidente Jair Bolsonaro recebeu um mapeamento com cerca de 1.300 vagas em conselhos que poderiam ter o nome trocado conforme o seu desejo, segundo informações da coluna Radar Econômico, da revista Veja.

Ainda segundo a coluna, são cargos de alta remuneração, acima de 100.000 reais mensais, em companhias que têm BNDES, Funcef, Petros, Previ ou outro fundo de pensão estatal como sócio.

Superior Tribunal Militar

O Senado Federal aprovou na quarta-feira (23) três indicações do presidente Jair Bolsonaro para o cargo de ministro do Superior Tribunal Militar (STM). Os três aprovados integram as Forças Armadas.

Os nomes foram sabatinados e aprovados pelos senadores que compõem a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal.

Os três ministros assumem as vagas de ministros que passaram para a inatividade na carreira militar. Os novos integrantes do STM escolhidos por Jair Bolsonaro e aprovados são:

Leonardo Puntel – almirante de esquadra da Marinha;

Celso Luiz Nazareth – almirante de esquadra da Marinha;

Carlos Augusto Amaral Oliveira – tenente-brigadeiro do ar da Força Aérea.

O STM é composto de 15 ministros, nomeados pelo presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado.

O tribunal é formado por cinco civis e dez ministros militares: quatro oficiais-generais do Exército Brasileiro, três da Força Aérea Brasileira e três da Marinha do Brasil, todos da ativa.

Embaixadores

Também na quarta, os senadores também analisaram e aprovaram as indicações de embaixadores feita por Bolsonaro para comandar as representações brasileiras em diversos países.

Entre os aprovados, estão os novos embaixadores do Brasil no Irã, no Chile, na Dinamarca e na Irlanda.

As aprovações serão comunicadas à Presidência da República. Veja abaixo a lista dos indicados aprovados pelo Plenário na quarta:

Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto – Irã;

Paulo Roberto Soares Pacheco – Chile;

Rodrigo de Azeredo Santos – Dinamarca e Lituânia;

José Raphael Lopes Mendes de Azeredo – Suriname;

Carlos Antonio da Rocha Paranhos – Myanmar;

Rodrigo do Amaral Souza – Trinidad e Tobago;

Mauricio Medeiros de Assis – Timor-Leste;

Marcel Fortuna Biato – Irlanda;

Antonio José Maria de Souza e Silva – Filipinas, Palau, Micronésia e Ilhas Marshall.;

Colbert Soares Pinto Junior – Cabo Verde;

Arthur Henrique Villanova Nogueira – Zâmbia;

Oswaldo Biato Júnior – Geórgia;

Francisco Mauro Brasil de Holanda – Kuwait e Bahrein;

Bruno Luiz dos Santos Cobuccio – Senegal e Gâmbia;

Norton de Andrade Mello Rapesia – Ucrânia e Moldova;

José Carlos de Araújo Leitão – Costa do Marfim;

Carlos Sérgio Sobral Duarte – representante permanente do Brasil junto à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

Flávio Hugo Lima Rocha Junior – Botsuana;

Luís Ivaldo Villafañe Gomes Santos – Iraque;

Ellen Osthoff Ferreira de Barros – Burkina Faso;

Regina Célia de Oliveira Bittencourt – Benim e Níger;

Renato Soares Menezes – Congo e República Centro-Africana;

Carlos Alberto Michaelsen Den Hartog – Nepal;

Antônio Carlos de Salles Menezes – Guiné. As informações são da revista Veja e do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral