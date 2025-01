Notícias Deputada federal Erika Hilton aciona a Polícia Federal por causa de ameaças de morte

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Erika Hilton é deputada federal pelo PSOL-SP. (Foto: Reprodução/IG)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A deputada Erika Hilton (PSOL-SP) acionou a Polícia Federal nesse domingo (19) após receber ameaças de morte. As intimidações ocorreram depois que a parlamentar publicou, no sábado (18), um vídeo onde defende a fiscalização do Pix. A postagem ocorreu em resposta à publicação do deputado Nikolas Ferreira (PL), que afirmou que o governo quer monitorar trabalhadores informais como se fossem “grandes sonegadores”.

De acordo com a assessoria da deputada, as ameaças foram feitas na rede social X e ganharam volume durante a madrugada, horas após a publicação do vídeo. As mensagens também se estenderam ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Erika Hilton recebeu intimidações de perfis que diziam que ela “deveria ser fuzilada” e que “pistoleiros deveriam ser contratados para ficar em sua cola”, além de referências ao “Projeto Ronnie Lessa 2.0″, em alusão ao ex-policial condenado pelo assassinato da ex-vereadora Marielle Franco em 2018.

A assessoria informou ainda que a equipe de segurança da deputada registrou e reuniu todas as mensagens e informações dos perfis envolvidos. Com base nesse material, os advogados da parlamentar protocolaram o pedido de abertura de inquérito na PF para identificar os responsáveis pelas ameaças.

“Estou, junto de meus advogados e equipe de segurança, tomando as medidas cabíveis pra responsabilizar quem comete crimes, mas acima de tudo, não podemos perder o foco, que é espalhar a verdade sobre os fatos, combater a desinformação daqueles que querem sequestrar, fazer refém e destruir a democracia, o livre debate público, a divergência de ideias, que é completamente diferente da mentira, do ódio, das ameaças”, diz a parlamentar em nota.

Vídeo

No vídeo publicado no Instagram, Erika Hilton argumenta que a medida do governo federal tinha o objetivo de garantir maior transparência e coibir irregularidades no sistema. Ela também acusa a extrema direita de disseminar informações falsas sobre o tema em uma estratégia para desinformar a população.

“Quem sempre defendeu a taxação do Pix foi o ex-ministro da Economia de Bolsonaro, Paulo Guedes. Ele sempre falou sobre taxar o Pix. O que o governo Lula propôs era algo que já existe, só que a partir dos R$ 5 mil. Hoje, já se passa na Receita Federal a informação de movimentações a partir de R$ 2 mil. É preciso não cair nessa onda de ataque e de mentira”, disse.

Na publicação, a parlamentar adota uma estética semelhante à utilizada por Nikolas, com um fundo de cor neutra, uma música ambiente e a inserção de imagens enquanto fala, incluindo registros do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), dos filhos dele e do ex-ministro da Economia Paulo Guedes.

Erika Hilton, que possui cerca de 3 milhões de seguidores, publicou o vídeo por volta das 14h do sábado. Até o momento, a postagem acumula 2,1 milhões de curtidas e 78 milhões de visualizações. (Estadão Conteúdo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/deputada-federal-erika-hilton-aciona-a-policia-federal-por-causa-de-ameacas-de-morte/

Deputada federal Erika Hilton aciona a Polícia Federal por causa de ameaças de morte

2025-01-19