Brasil Governo Lula exonera chefe de redes sociais ligada a Janja

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2025

Além da mudança na área de redes sociais, o novo ministro também trocou o comando da Secretaria de Imprensa. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Após uma semana de crise com a polêmica do PIX, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) formalizou a troca de comando da Secretaria de Estratégia e Redes da Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), na sexta-feira (17).

Brunna Rosa Alfaia, nome ligado à primeira-dama Janja da Silva, foi exonerada, e Mariah Queiroz da Costa Silva, que era responsável pelas redes sociais do prefeito do Recife (PE), João Campos (PSB), assumirá o cargo.

A alteração na chefia da área ocorre na esteira de outras mudanças na Secom da Presidência. Nesta semana, o presidente Lula deu posse ao novo ministro da pasta, Sidônio Palmeira. Ele assume a vaga do deputado federal Paulo Pimenta (PT), que esteve no cargo nos últimos dois anos.

Especialmente nos últimos meses, a esquerda e o governo têm sido cobrados para demonstrar uma presença digital melhor. O próprio presidente admitiu que há falhas de comunicação no governo como um todo.

Há menos de uma semana no cargo, Sidônio já começou a fazer mudanças na equipe da secretaria, que tem status de ministério. Além da mudança na área de redes sociais, o novo ministro também trocou o comando da Secretaria de Imprensa.

José Kley Chrispiniano Júnior, assessor de Lula desde 2011, deu lugar a Laércio Portela, que foi ministro interino da Secom quando Paulo Pimenta assumiu o ministério extraordinário criado para ajudar na recuperação do Rio Grande do Sul após a tragédia das chuvas em 2024.

Curso para redes sociais

Como informou o blog da Ana Flor, do g1, o enorme engajamento conquistado por postagens da oposição e a polêmica recente sobre o caso do PIX fez o PT decidir focar no treinamento de seus parlamentares e dirigentes nas redes sociais.

A direção do partido vai fazer, na próxima semana, uma plenária virtual com o ministro da Comunicação Social, Sidônio Palmeira, sobre “estratégia de Comunicação e enfrentamento a fake news”.

O encontro será para deputados, senadores, coordenadores de comunicação regionais do partido, vereadores e deputados estaduais. As informações são do Portal G1.

2025-01-19