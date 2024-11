Colunistas Deputado Bibo Nunes protocola pedido para que a primeira-dama Janja preste esclarecimentos na Câmara

Por Flavio Pereira | 19 de novembro de 2024

Deputado federal Bibo Nunes protocola requerimento convidando a primeira-dama Janja da Silva para prestar esclarecimentos. (Foto: Divulgação/Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O deputado federal Bibo Nunes (PL) anunciou ontem que vai protocolar um requerimento na Câmara dos Deputados, para que a primeira-dama Janja da Silva seja convidada a prestar esclarecimentos à Comissão de Comunicação, sobre as recentes declarações públicas, de conteúdo ofensivo ao empresário Elon Musk. Bibo, que é membro titular da Comissão de Comunicação, quer avaliar se a primeira-dama tem a exata noção e percepção das suas responsabilidades, em especial quanto ao alcance das suas declarações. Para o deputado, “a imagem do Brasil acaba sofrendo sério desgaste diante dessas atitudes que sugerem um deslumbramento da primeira-dama diante dos holofotes”. Num primeiro momento, explica Bibo Nunes, o requerimento deverá, de acordo com o regimento interno da Câmara, convidar Janja da Silva para prestar esclarecimentos sobre as ofensas a Elon Musk.

Atestado de óbito do “Tiu França”

Em outro requerimento, o deputado Bibo Nunes quer que seja apresentado à Câmara dos Deputados, o teor do atestado de óbito do chaveiro Francisco Luiz, o lobo solitário que demonstrando problemas mentais, atacou com artefatos explosivos a sede do Supremo Tribunal Federal na noite de quarta-feira (13). Ele acabou morrendo após o episódio, que foi registrado por câmeras de segurança do prédio do STF. Bibo Nunes destaca que vários vídeos registrados no momento da morte de Francisco, sugerem que ele possa ter sido alvejado por disparos na frente do STF, antes da explosão do artefato que carregava. Segundo o deputado, o atestado de óbito poderá esclarecer as circunstâncias da morte do chaveiro.

Bagunça na gestão do Brasil pode causar prejuízos de R$ 1,375 trilhão, alerta confederação do Comércio

A CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo fez ontem um alerta: sem medidas estruturais, como a reforma administrativa, o prejuízo acumulado do Brasil poderá ultrapassar R$ 1,375 trilhão em meio século, colocando em risco a sustentabilidade de muitos negócios.

O estudo da CNC revela que o crescimento descontrolado da dívida pública terá, nos próximos 50 anos, impactos profundos no Produto Interno Bruto (PIB) e, consequentemente, na saúde financeira das empresas brasileiras. A pesquisa indica que, para cada ponto percentual (1 p.p.) de aumento na dívida pública em relação ao PIB, o Brasil perde cerca de R$ 1,3 bilhão ao ano, o que reduz a capacidade de investimentos do setor privado, eleva o custo do crédito e compromete a competitividade do Brasil.

Na peleia pela recuperação da RSC-471

O prefeito de Encruzilhada do Sul, Benito Paschoal, está empenhado por uma solução para a RSC-471, rodovia estratégica para o escoamento da produção das regiões Norte e Nordeste até o Porto do Rio Grande. A rodovia está em péssimas condições de trafegabilidade. Incansável na busca por um rápido desfecho, Benito Paschoal não se entrega: já esteve em diversas agendas na região, além de encontro com o governo do Estado, reunindo prefeitos, deputados e empreendedores, demonstrando sua indignação com a situação da via. Já seu vice, Emanuel Nobre, levou o pleito a Brasília. A expectativa da região é que o início das obras ocorra ainda esse mês, conforme promessa do secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

Odiado pela esquerda, Elon Musk ganhou US$ 15 bi ontem

A inveja é algo terrível: enquanto a esquerda latinoamericana com seu conhecido complexo de vira-lata tentava desqualificar o bilionário Elon Musk, as ações da Tesla subiram mais de 7% nessa segunda-feira (18), depois dos rumores de que Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos, estaria estimulando estudos para flexibilizar as regras para carros autônomos. Esse movimento fez com que o patrimônio de Elon Musk aumentasse apenas na segunda-feira, cerca de US$ 15 bilhões, chegando a US$ 319 bilhões. Estes números fortalecem a posição de Elon Musk como o homem mais rico do mundo, segundo a Forbes.

Ministro Rui Costa assina memorando que deve impulsionar relação comercial entre o Brasil e os Emirados Árabes Unidos

A propósito das noticias sobre ações do Governo Federal na busca de investimentos em setores estratégicos, esta coluna recebeu da Casa Civil da presidência da Republica, a seguinte nota:

“O ministro da Casa Civil, Rui Costa, assinou, neste domingo (17), no Rio de Janeiro, com o ministro de Investimentos dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed Hassan Alsuwaidi, um Memorando de Entendimento que prevê o estabelecimento de mecanismo conjunto para promover a atração de investimentos dos EAU em setores estratégicos da economia brasileira.

A assinatura ocorreu durante agenda bilateral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o Príncipe Herdeiro de Abu Dhabi, Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan – chefe da delegação dos Emirados Árabes à Cúpula do G20. O ato representa mais ação no sentido de fortalecer as relações diplomáticas entre os dois países, que, neste ano, completam 50 anos de seu estabelecimento.

Essa formalização de parceria ocorre após uma comitiva de alto nível do governo brasileiro chefiada pelo ministro Rui Costa realizar missão a Dubai e Abu Dhabi, no mês de outubro, durante a qual foram mantidas diversas tratativas e consultas junto a autoridades do governo emirático com o objetivo de identificar áreas e projetos prioritários para fomentar investimentos no Brasil.”

