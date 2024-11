Política Deputado federal cassado Deltan Dallagnol pede que a Procuradoria-Geral da República apure suposta oferta milionária a Jojo Todynho e artistas por apoio a Lula

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2024

"Marcaram um almoço e falaram que era trabalho, quando cheguei lá era isso. Eu falei 'desculpa gente, não vai rolar'", disse Jojo. (Foto: Douglas Jacó/Divulgação)

Deltan Dallagnol ingressou com uma notícia-crime para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) investigue suposto caixa dois na campanha de Lula em 2022. O pedido se baseia em uma declaração dada pela cantora Jojo Todynho em entrevista ao podcast da Brasil Paralelo. A artista afirmou ter recebido uma proposta de R$ 1,5 milhão para apoiar a candidatura de Lula na última eleição presidencial.

O PT nega e diz que a “notícia falsa foi divulgada numa plataforma de extrema direita, no momento em que Bolsonaro e sua organização criminosa foram indiciados por tentativa de golpe”. Disse ela:

“Me ofereceram um milhão e meio para fazer propaganda quando o Lula veio a se candidatar a presidente. Eu falei que não. Foram oferecidos para várias pessoas, todos os artistas que fizeram campanha política ganharam money. Ligaram né, pra não deixar rastro. Marcaram um almoço e falaram que era trabalho, quando cheguei lá era isso. Eu falei ‘desculpa gente, não vai rolar’. Todas as pessoas que fizeram campanha, as páginas de fofoca que me atacam, todo mundo ganhou dinheiro para fazer campanha”.

No documento, o ex-deputado, hoje embaixador do Novo, sustenta que a denúncia fornece indícios de possíveis crimes, como a omissão de pagamentos não informados à Justiça Eleitoral, podendo inclusive configurar falsidade ideológica eleitoral.

Origem dos recursos

O ex-procurador também pleiteia que, se comprovada a omissão dos gastos, seja apurada a origem dos recursos e uma eventual lavagem de dinheiro oriundo de crimes contra a Administração Pública. Deltan sustenta ainda que o uso de vultuosos valores pode caracterizar abuso de poder econômico. Escreve:

“As declarações de Jojo Todynho levantam a hipótese do emprego de recursos milionários à margem da contabilidade oficial, a fim de montar e usar uma suposta rede de artistas e páginas de fofocas que, somados, têm potencial de atingir milhões de eleitores brasileiros que formam seus posicionamentos políticos com base na opinião desses influenciadores”.

O ex-deputado quer que sejam ouvidos os artistas que declararam apoio a Lula para que esclareçam se receberam pagamentos. Ele pede que PGR investigue possíveis crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e abuso de poder econômico, se comprovados os gastos por fora. No caso de irregularidades, vislumbra a responsabilização penal e eleitoral dos envolvidos. As informações são do jornal O Globo.

