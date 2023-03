Colunistas Deputado gaúcho pede à PGR que investigue possível “mensalão da CPMI” do governo Lula

Por Flavio Pereira | 20 de março de 2023

Deputado Ubiratan Sanderson (PL-RS) protocolou na PGR pedido de investigação. (Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados)

O deputado federal gaúcho Ubiratan Sanderson (PL), que preside a Comissão de Segurança Pública na Câmara, requereu à Procuradoria-Geral da República, que investigue o membros do governo Lula, que estariam cooptando parlamentares a retirarem seus nomes do pedido de abertura da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos de 8 de janeiro. O deputado classifica o episódio como “o mensalão da CPMI”. A cooptação, explica Sanderson, seria mediante promessa da liberação de R$ 60 milhões em emendas parlamentares para deputados retirarem suas assinaturas dos pedidos de instalação da CPMI e o não pagamento das emendas dos parlamentares que assinaram o requerimento. No documento protocolado na PGR, o deputado menciona a possibilidade do cometimento dos crimes de corrupção passiva e concussão, quando um agente do governo oferece vantagem indevida a uma terceira pessoa.

Presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara recusa viagem à China

Eleito presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, Paulo Alexandre (PSDB-SP), que não faz parte da base de apoio do governo Lula, recebeu um telefonema do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. No telefonema, o deputado foi informado do convite para integrar a comitiva do presidente Lula à China entre os dias 26 e 31 de março. Demonstrando que não se deslumbrou com o cargo, Paulo Alexandre agradeceu e declinou do convite.

PDT ganha mais espaço no governo de Eduardo Leite

Com uma bancada de apenas quatro deputados, o PDT negocia com competência, o apoio ao governador Eduardo Leite. Além da Secretaria do Trabalho comandada pelo deputado estadual Gilmar Sossela, agora conquistou a Fundação Gaúcha do Trabalho. O órgão terá como presidente o primeiro suplente da bancada, José Scorsatto.

Ex-presidente do Corinthians, petista defende roubo, “mas sem violência”

Ainda repercutem as declarações do ex-presidente do Corinthians, Andres Sanchez, que durante entrevista, defendeu o roubo de relógios. O vídeo com o trecho da entrevista na terça-feira (14) está circulando nas redes sociais. Político petista, Sanchez afirmou que “roubar é um direito, só não pode dar uma facada”. E justificou o crime devido à crescente pobreza das pessoas no País, afirmando que os indivíduos têm o direito de roubar um relógio, bicicleta ou tênis, desde que não usem a violência para isso justificando que, “embora o roubo seja tolerável, a violência não é.”

Novo pede anulação da decisão do STF que autoriza a farra das estatais

O deputado federal gaúcho Marcel Van Hatten confirmou que o Novo protocolou sábado (18), recurso no Supremo Tribunal Federal contra a decisão monocrática do Ministro Ricardo Lewandowski, que deferiu o pedido de Tutela Provisória na ADI 7.331/DF, pleiteado pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB). Na decisão, o ministro relator atendeu ao pedido do PCdoB e anulou trechos da Lei das Estatais que proibiam a indicação, para cargos diretivos, de pessoas que ocupassem cargos públicos ou tivesse atuado nos últimos três anos em partidos políticos ou campanhas eleitorais.

Eleição na Famurs no PDT: reta final

Chega à reta final a eleição interna dentro do PDT, para a escolha do nome que será indicado para presidir a Famurs. Dentre os três inscritos estão os prefeitos de Guaíba, Marcelo Maranata, Luciano Orsi, de Campo Bom, e Diego Picucha, de Parobé. A eleição interna do partido acontece na próxima quarta-feira (22), com voto remoto. Maranata, atual vice-presidente da Famurs, se mantém como favorito.

Marcha dos Prefeitos em Brasília: falta uma semana

Sob o comando do gaúcho Paulo Ziulkoski, atual presidente da CNM (Confederação Nacional dos Municípios), será realizada de 27 a 30 de março, a XXIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que começou a ser organizada pela Confederação em 1998. A sete dias da abertura, mais de 9 mil pessoas já estão inscritas. Com o tema Pacto Federativo: um olhar para o futuro, a edição de 2023 será realizada novamente no Centro Internacional de Convenções do Brasil.

