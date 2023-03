Cláudio Humberto Governo beneficia chineses e prejudica brasileiros

Por Cláudio Humberto | 21 de março de 2023

(Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

A visita de Lula (PT) e numerosa comitiva à China vem sendo apontada como a origem de uma decisão que deve provocar o fechamento dos fabricantes brasileiros de equipamentos de proteção individual, como máscaras, luvas e seringas. Sexta (17), a Câmara de Comércio Exterior (Camex), presidida pelo ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin, sem motivo razoável, prorrogou por mais um ano a isenção de impostos nessas importações, beneficiando chineses e prejudicando brasileiros.

Era uma emergência

A isenção na importação foi determinada em 2021, auge da pandemia, para reduzir o custo de luvas, máscaras etc. Era uma emergência.

Já não faz sentido

A isenção na importação, cuja vigência já havia sido prorrogada para o próximo dia 31, perdeu sentido após o término da pandemia de covid-19.

Empregos cancelados

Só um produtor de luvas médicas teve de demitir 650 funcionários em Paraíba do Sul (RJ), provocando desequilíbrio econômico na região.

Deboche na culpa

O governo sabe que sua decisão lesa o Brasil, tanto assim que tentou escondê-la, sugerindo que interessados aguardassem o Diário Oficial.

MEC deixa reajuste de bolsistas só na promessa

Participantes inscritos no Programa de Educação Tutorial (PET) cobram a promessa do presidente Lula de reajustar o valor da bolsa paga pelo programa, como anunciado em 16 de fevereiro. No calor da promessa, Lula chegou a dizer que o Brasil quer ser “exportador de conhecimento”, mas, até hoje, alunos e tutores não viram um único centavo do reajuste, que deve ser de 75% e que deveria ter começado já em março.

Quanto é

Estudantes inscritos no PET recebem, atualmente, R$ 400. Já para os tutores, a bolsa é de R$ 2,2 mil.

Expectativa

Alunos e tutores contam com a promessa não cumprida de Lula. Com o reajuste, os valores passam a ser R$ 700 (alunos) e R$ 3,1 mil (tutores).

Onze mil à espera

Aguardam o cumprimento da promessa de Lula 10.104 estudantes e outros 842 professores tutores, todos bolsistas do PET.

Questionamento

O Instituto Paulinho Pavesi questionou nas redes sociais o ministro-chefe do STF por não usar contra a governadora petista do RN a mesma regra que afastou o governador do DF por suposta falha na segurança pública.

Apenas promessas

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, levou quase uma semana para mover o corpito até Natal, após quase trezentos ataques de criminosos no RN. Ainda assim, levou na bagagem apenas promessas.

Apagão na energia

Foi desanimadora a indicação de Efrain Cruz para a secretaria-executiva do Ministério de Minas e Energia, derrubando ações do setor de energia. Habituado a engavetar processos, em vez de decidir sobre eles, ele se notabilizou, na Aneel, por ignorar pareceres técnicos. Apagão na certa.

Projeto contra burrice

Além da briga interna após a “genialidade” de Carlos Lupi (Previdência) sobre o juro do consignado, a oposição também quer derrubar a medida, como prevê um projeto do deputado Capitão Alberto Neto (PL-AM).

Dilma na China

Aproveitando a ida de Lula e sua imensa comitiva à China, Dilma Rousseff deve ser empossada nesta sexta (24) no posto de presidente do banco dos Brics, em Xangai. Oremos.

CPI é pra já

Deputado Tenente Coronel Zucco (Rep-RS), autor da CPI do MST, promete entregar nesta terça (21), na frente parlamentar do Agronegócio, documento assinado por instituições que apoiam a instalação da CPI.

Eles querem guerra

Ex-chefe da Otan, o dinamarquês Anders Fogh Rasmussen deu entrevista para avisar que o ex-presidente dos EUA Donald Trump voltando ao cargo poderá “sabotar” a guerra na Ucrânia.

Problemas técnicos

Começou de maneira promissora, sem áudio, a coletiva do abestado António Guterres, secretário-geral da ONU, para anunciar novos resultados (catastróficos, claro) sobre mudança climática global.

Pergunta na Constituição

Se roubar é direito, invadir prédio público é dever?

PODER SEM PUDOR

Passe de deputado

Quando assumiu o cargo de corregedor da Câmara, o então deputado Ciro Nogueira (PP-PI), não abria investigação do escândalo da compra de deputados no mensalão porque “não há denúncia formalizada”. Não seguiu o exemplo de um antecessor, o pernambucano Fernando Lyra, que em 1993 apurou e constatou a compra dos deputados Onaireves Moura, Nobel Moura e Itsuo Takaiama, que aceitaram entre 30 mil e 85 mil dólares para trocar de partido. O trio foi cassado. Na época, Takaiama estranhou: “Ué, jogador de futebol não vende passe? Por que nós não podemos?”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

