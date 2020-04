Notas Mundo Deputados britânicos voltam ao trabalho por videoconferência

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2020

Os parlamentares britânicos voltaram ao trabalho no Parlamento nesta terça-feira (21) após o recesso da Páscoa, mas boa parte do trabalho será feito por videoconferência devido à pandemia de coronavírus, cuja gestão gera críticas crescentes ao primeiro-ministro Boris Johnson. No entanto, apenas 120 poderão participar da videoconferência ao mesmo tempo.

