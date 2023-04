Notícias Deputados ligados ao agronegócio fazem ofensiva para retomar área de influência no governo

15 de abril de 2023

Bancada do agro se articula para anular uma série de mudanças já promovidas pelo governo Lula. (Foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados)

A Medida Provisória da reestruturação dos ministérios promovida pelo governo Lula é alvo de uma ofensiva da bancada ruralista que, como prometido, deseja recuperar o comando de áreas transferidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento Agrário. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Pedro Lupion (PP-PR), e outros parlamentares apresentaram emendas para retirar atribuições da pasta – mesmo após o ministro Paulo Teixeira (MDA) ter cedido cargos a indicados de Carlos Fávaro (Agricultura).

O agro é o motor econômico do Brasil e o que acontece com ele reverbera em todo o país. As mudanças sugeridas e aplicadas pelo governo dentro do Ministério da Agricultura enfraquecem o setor e, por isso, estamos prontos para dialogar pela volta da estrutura anterior. A reorganização é necessária para preservar as conquistas até aqui”, declarou Lupion.

O parlamentar também já afirmou não conseguir “entender a agricultura familiar estar separada do agro do Brasil. A agricultura familiar é uma grande atividade econômica e representa a maior parcela da produção das cooperativas agrícolas. Não há porque tratarmos separadamente”.

Cadastro rural

Além de mirar a Conab, as emendas visam devolver para a zona de influência do agronegócio o Cadastro Ambiental Rural (CAR), hoje no Meio Ambiente, e o Incra, que se tornou ainda mais relevante na disputa com o MST. Lupion reclama que o Cadastro Ambiental Rural virou “patrulhamento dos agricultores” na pasta do Meio Ambiente. O órgão é um registro eletrônico de imóveis rurais utilizado no combate a crimes ambientais.

O MST organiza uma comitiva para ir reclamar diretamente a Arthur Lira (PP-AL) na terça (18). “Quem mais precisa da Conab é o pequeno produtor. O grande já tem toda a tecnologia. No caso do Incra, mais ainda. É uma insanidade deles levar para dentro da Agricultura. Só querem atrasar a reforma agrária”, diz João Paulo Rodrigues, coordenador nacional do MST.

Para a coordenadora política da FPA no Senado, senadora Tereza Cristina (PP-MS), ambos necessitam da capacidade técnica que um ministério mais estruturado possui. “As ações da Conab são muito maiores na pasta da Agricultura do que no Desenvolvimento Agrário, portanto, precisa voltar. O Incra também precisa de políticas públicas que atendam ao pequeno produtor, e isso também se encontra no Mapa”, disse a senadora, que também foi ministra da Agricultura no governo Bolsonaro.

