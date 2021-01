Rio Grande do Sul Descontos para o pagamento do IPVA neste mês podem chegar a 22,4%

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2021

Taxa de licenciamento e multas, se houver, podem ser pagas separadamente do IPVA Foto: Agência Brasil

Pagar o IPVA (Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 2021 até o dia 29 deste mês garante desconto de 3% pela antecipação do tributo. Segundo o governo gaúcho, além desse benefício, há outros abatimentos como o do Bom Motorista e o do Bom Cidadão. O desconto máximo pode proporcionar redução de 22,4% no valor do imposto.

O tributo pode ser pago nos bancos Banrisul, Bradesco, Sicredi, Santander e Banco do Brasil – neste último, somente para clientes. Também é possível fazer o pagamento nas agências lotéricas.

Taxa de licenciamento e multas, se houver, podem ser pagas separadamente do IPVA, mas é preciso ficar estar atento às datas de vencimento de cada uma das obrigações. Para quitar o IPVA, o proprietário precisa apresentar o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) ou a placa e o Renavam.

Os dados relativos ao veículo como o valor do IPVA, multas e pendências podem ser acessados no site www.ipva.rs.gov.br ou por meio do aplicativo do tributo (IPVA RS), disponível gratuitamente para dispositivos móveis nas lojas App Store e Google Play.

