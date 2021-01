O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do BC), considerado uma prévia do PIB (Produto Interno Bruto), teve alta de 0,59% em novembro na comparação com outubro. O número foi calculado após ajuste sazonal, uma espécie de compensação para comparar períodos diferentes.

Na comparação com novembro de 2019, porém, o indicador registrou uma contração de 0,83%, informou a autoridade monetária. Com o crescimento registrado em novembro de 2020, o IBC-Br atingiu 137,41 pontos e permaneceu abaixo do patamar de fevereiro do ano passado, ou seja, de antes da pandemia de coronavírus (140,02 pontos).

No acumulado de janeiro a novembro do ano passado, o IBC-Br registra retração de 4,63%, sem ajuste sazonal. Já em 12 meses até novembro de 2020, houve queda de 4,15%, também sem ajuste sazonal.