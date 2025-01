Política “Deselegante”, diz o ministro do Trabalho após o governador do Rio Grande do Sul criticar vetos de Lula

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2025

Governadores criticaram a decisão do chefe do Executivo de vetar 13 pontos do projeto de renegociação das dívidas dos Estados. Na foto, o ministro Luiz Marinho Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho rebateu, nesta quarta-feira (15), as críticas do governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB) sobre os vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao projeto de renegociação das dívidas dos Estados.

Marinho afirmou que a publicação de Leite foi “deselegante”. “Poderia ao menos ligar para agradecer ao presidente Lula por zerar os juros da dívida do Estado (que, na época de FHC, eram de 6%) e garantir mais de R$ 55 bilhões para o Rio Grande nos próximos anos”, acrescentou o ministro.

No post, o governador gaúcho afirmou que recebeu com “preocupação” e “indignação” a decisão de Lula, que, segundo ele, é um “descaso com o povo gaúcho, que tanto sofreu com a calamidade”.

Dívida dos Estados

Na última segunda-feira (13), o presidente Lula sancionou, com 13 vetos, a proposta que estabelece a renegociação das dívidas de Estados com a União. A proposta institui o Programa de Propag (Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados) para a renegociação dos mais de R$ 760 bilhões em dívidas das unidades federativas.

Cerca de 90% do valor corresponde a dívidas de quatro estados: Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O texto foi articulado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que foi o autor do projeto e negociou as regras com o Executivo e com governadores.

Confira o que disseram os governadores:

Segundo Eduardo Leite, “os vetos trazem um prejuízo inaceitável para o povo gaúcho, gerando uma perda de cerca de R$ 5 bilhões dos valores que deveriam ficar aqui para investimentos na reconstrução após as enchentes”.

Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, afirmou que espera que os vetos do presidente Lula sejam derrubados no Congresso Nacional e alertou para uma “situação de calamidade” caso não seja estabelecido um pagamento viável para os estados. “Espero que os vetos de Lula caiam no Senado”, disse Zema.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), também criticou os vetos do presidente e defendeu que a decisão de Lula foi um “duro golpe para o País”. “A decisão do Palácio do Planalto em mutilar, com vetos, o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados [Propag] é um duro golpe não só para o Rio de Janeiro, mas para o país. O federalismo brasileiro foi golpeado pelas costas”, disse Castro também no X.

