Porto Alegre Desfile em prol da conscientização do câncer de mama ocorre nesta quarta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Promovida desde 2018, a ação integra a programação do Outubro Rosa da Santa Casa de Porto Alegre Foto: Freepik Promovida desde 2018, a ação integra a programação do Outubro Rosa da Santa Casa de Porto Alegre (Foto: Freepik) Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na próxima quarta-feira (30), às 17h, nove mulheres que enfrentaram o tratamento de um câncer de mama serão as protagonistas do Desfile das Poderosas 2024, em Porto Alegre. Elas sobem na passarela para mostrar suas novas versões e enaltecer a vida, a coragem e a superação.

Promovida desde 2018, a ação integra a programação do Outubro Rosa da Santa Casa de Porto Alegre e busca conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce a partir de histórias de quem já enfrentou a doença.

O que é ser poderosa?

Confira o relato de algumas pacientes que irão participar do desfile.

“Ser poderosa é não deixar que o medo e a descrença tomem conta. É seguir em frente com gratidão, por ter a chance da cura, por contar com uma rede de apoio, por ter a chance de receber um tratamento. Ser poderosa é olhar a vida com mais amor e gratidão todos os dias”.

ANA MARIA DA SILVA FONSECA.

“Ser poderosa é aceitar nossa vulnerabilidade”.

BRUNA CIFUENTES.

“Ser poderosa é tomar as rédeas da vida no momento mais difícil, é escolher guerrear com um sorriso no rosto mesmo quando tudo está desfavorável, é manter a mente firme e forte quando o corpo está se entregando, é influenciar, mesmo sem querer, as pessoas ao seu redor a serem mais fortes e resilientes, é seguir em frente com toda a potência possível”.

CAROLINE CRISTINA BRUM DOS SANTOS.

“A vida depois de um tratamento de câncer nos leva a refletir sobre o que somos. Marcas ficam para sempre. Mas o importante é termos consciência da nossa capacidade de nos superarmos. Isso é ser poderosa comigo mesma.”

ISABELA FOGAÇA.

Além de desfilar, a cantora gaúcha Isabela Fogaça também irá encerrar o desfile com uma apresentação especial. A produção do desfile ainda contará com looks da estilista gaúcha Eduarda Galvani, referência no cenário nacional.

SERVIÇO:

O que: Desfile das Poderosas

Data: 30 de outubro (quarta-feira)

Horário: 17h

Local: Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Av. Independência, 75, POA)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/desfile-em-prol-da-conscientizacao-do-cancer-de-mama-ocorre-nesta-quarta-feira-em-porto-alegre/

Desfile em prol da conscientização do câncer de mama ocorre nesta quarta-feira em Porto Alegre

2024-10-28