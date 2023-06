Esporte Despedida de Lionel Messi no PSG é a pior possível

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2023

Messi deixa o time da capital francesa com 75 jogos e apenas 32 gols. (Foto: Getty Images)

Agora é oficial, Lionel Messi não vai renovar com o PSG. O técnico Christophe Galtier confirmou que o craque argentino deixará Paris ao final da temporada. Ele fez sua última partida pela equipe neste sábado (3), na rodada final do Campeonato Francês. O craque argentino encerrou o ciclo de duas temporadas pelo PSG, no Parque dos Príncipes, contra o Clermont. Na despedida, seu time sofreu uma amarga virada por 3 a 2 para simbolizar bem a trajetória conturbada do astro na Cidade Luz.

“Tive o privilégio de treinar o melhor jogador da história do futebol. Será a última partida de Leo no Parc des Princes contra o Clermont”, declarou o técnico antes da partida.

Bicampeão nacional, porém sem conseguir dar a Champions ao PSG, Messi deixa o time da capital francesa com 75 jogos e apenas 32 gols e deu 34 assistência. Além disso, ele conquistou duas edições do Campeonato Francês e uma vez a Supercopa da França. Aliás, sem entregar o esperado pela torcida, ele teve de ouvir algumas vaias antes de começar a partida neste fim de semana.

Com a bola rolando, Keyi assustou o PSG ao marcar logo aos cinco minutos, no entanto, o VAR anulou o gol. Em seguida, aos 16, Sergio Ramos, outro que deixará Paris, abriu o placar para os donos da casa ao receber de Vitinha. Aos 21, Mbappé, de pênalti, ampliou.

Cheiro de goleada? Não foi bem o que aconteceu, pois, aos 24, Gastien descontou. Kyei, aquele que teve um gol anulado no início, chegou a perder um pênalti. Ô, azar. Porém, logo depois, aos 45, Zefane deixou tudo igual.

Diz o ditado: água mole em pedra dura tanto bate até que fura. E não é que o brioso Kyei não desistiria. Aos 18 do segundo tempo, ele ganhou uma assistência de Rashani e virou para o Clermont, que fecha a conta em oitavo lugar, com 59 pontos. Já o PSG termina a Ligue 1 em primeiro, com 85 pontos. Mas em clima de ressaca.

E Messi? No máximo, um coadjuvante de luxo…

O futuro de Messi ainda é uma incógnita. O nome dele é associado ao Barcelona, ao Al Hilal, da Arábia Saudita, e o Inter Miami, da MLS, dos Estados Unidos, além de possíveis interessados na Premier League.

Despedida de Lionel Messi no PSG é a pior possível

