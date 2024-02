Rio Grande do Sul DetranRS disponibiliza software de leitura para prova teórica de candidatos com dislexia

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2024

Será possível solicitar repetição de frases da prova teórica quantas vezes forem necessárias Foto: Ascom DetranRS Foto: Ascom DetranRS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Candidatos com dislexia podem fazer a prova teórica para a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) com o auxílio de um software de leitura a partir desta quinta-feira (08) no Rio Grande do Sul.

A ferramenta, que realiza a leitura em voz alta do texto apontado com o cursor, estava em testes desde novembro de 2023 e foi aprovada para uso em todos os Centros de Formação de Condutores no Estado.

Com a nova tecnologia, candidatos que tiverem registrado “dislexia” no exame de aptidão física e mental podem fazer a prova teórica com o software, mediante apresentação de laudo ao médico perito. Fica dispensado, assim, o acompanhamento de um examinador do DetranRS para fazer a leitura do exame, e o candidato pode realizar a prova teórica no dia e na hora que preferir. O direito a tempo dobrado para o exame segue garantido.

Como o uso de fones de ouvido é proibido, o candidato deverá estar sozinho em sala com o monitor. É possível realizar a repetição das frases da prova quantas vezes forem necessárias, dentro do tempo permitido. Além disso, poderá ser realizada uma simulação com o uso do software para que o candidato conheça e entenda a dinâmica do aplicativo.

A adoção do software é mais uma medida do DetranRS para garantir acessibilidade e inclusão. “Trata-se de uma ferramenta importante para ajudar candidatos disléxicos a compreenderem as questões da prova. O DetranRS quer avaliar se o candidato conhece as normas de trânsito para poder circular com segurança, e a nova ferramenta permite isso”, explica o chefe da Divisão de Exames, João Jardim.

“Os Centros de Formação de Condutores que participaram dos testes gostaram muito da ferramenta. Além de agilizar o atendimento, permite-se que o candidato ouça a questão quantas vezes necessitar. Com o acompanhamento de um servidor, muitos ficavam constrangidos em pedir para repetir a leitura”, conta a coordenadora dos Exames Teóricos, Paula Licht.

2024-02-08